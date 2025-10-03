Elektrik ve Doğal Gaz Faturaları Artık Böyle Ödenecek! 81 İlde Kademeli Tarife Geliyor! Bakan Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Bayraktar, elektrik için uygulanan kademeli tarifenin doğal gazda da hayata geçirileceğini söyledi. Böylelikle göre faturalandırma sistemi artık şehirlere ve aylara göre değişecek.

FATURALAR KADEMELİ OLARAK HESAPLANACAK

Bakan Bayraktar, doğal gazda tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir modelin uygulanacağını belirtti. Yeni sistemle birlikte doğal gaz faturaları kademeli olarak hesaplanacak ve bu kademeler şehirlere ve aylara göre değişiklik gösterecek.

YENİ LİMİT AY SONUNDA BELİRLENECEK

2024 yılında yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin devlet desteğinden çıkarıldığını hatırlatan Bayraktar, 2025’te yaklaşık 1.2 milyon hanenin bu kapsamda kaldığını söyledi. Bakan, bu yıl ekim ayı sonuna kadar yeni bir limitin belirleneceğini de açıkladı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bayraktar, zam ihtimaline ilişkin soruya da yanıt vererek, 2026 yılında fiyatların belirlenmesinde enflasyonun dikkate alınacağını ifade etti.

KADEMELİ TARİFE NE DEMEK?

Mevcut uygulamada yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan haneler devlet sübvansiyonundan faydalanamıyor. Bu haneler, yüksek tüketimleri nedeniyle adeta sanayi kuruluşları gibi faturalandırılıyor. EPDK, bu sınırı aylık 240 kWh ve günlük 8 kWh tüketimle eş değer olarak kabul ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte destekten çıkacak haneler için daha yüksek faturaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: CNN Türk