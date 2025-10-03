Şirketlerin 'Konkor Toto' Hilesi: Skandal İfşa Oldu! Bakanlık Devreye Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomide dar boğaza giren şirketlerin iflastan önceki son çıkış olarak başvurduğu konkordato, son dönemde tartışmalı hale geldi. Bazı şirketler gerçekten finansal sıkıntılar nedeniyle bu sürece giderken, bazı firmaların ise fırsatçılık yaparak borçlarını ertelediği öne sürülüyor.

HİLELİ YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre bazı şirketler önce ticari kapasitelerinin üzerinde borçlanıyor, ardından bu malları düşük fiyatla piyasaya sürerek nakde çeviriyor. Elde edilen nakitle gayrimenkul alınıyor, bu varlıklar ise üçüncü kişilerin üzerine geçiriliyor. Konkordato ilanından kısa süre önce tamamlanan bu süreç sonrası mahkemeye başvuru yapılıyor.

BİLİRKİŞİLER DE SİSTEMİN PARÇASI

Sürecin en kritik noktası ise bilirkişi raporları. İddiaya göre bazı bilirkişiler, şirketlerin istediği yönde rapor hazırlıyor. Bu raporların hazırlanması için 15 bin ile 50 bin dolar arasında ücret talep edildiği belirtiliyor. Büyük şirketlerde ise bu rakamın çok daha yukarılara çıktığı ifade ediliyor.

İŞ DÜNYASINDA 'KONKOR TOTO' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Konkordato ilanıyla borçlarını erteleyen şirketler, piyasadaki yükümlülüklerini askıya alırken zarar gören taraf küçük üreticiler, esnaf ve çalışanlar oluyor. İş dünyasında bu durum "konkor toto" olarak adlandırılmaya başlanmış durumda.

KANUNİ DÜZENLEME YOLDA

Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik için kolları sıvadı.

Artan konkordato talepleri ve kötüye kullanımlar nedeniyle mağdur olan işletmeler, Ticaret Bakanlığı’na şikayetlerini iletti. Adalet Bakanlığı’nın ise İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik öngören bir taslak üzerinde çalıştığı öğrenildi.

"EKONOMİYE ZARAR VERİYOR"

Tüketici Konfederasyonu Vergi Komisyonu Üyesi Mali Müşavir İbrahim Kurban, konkordatonun borçlu firmalara avantaj sağladığını vurgulayarak, "Mahkemelerce alınan konkordato kararlarının ekonomiye olan zararlı etkisini en aza indirmek için özellikle konkordato memurlarına büyük görev düşüyor" dedi.

"PİYASADA GÜVEN DUYGUSU AZALIYOR"

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç ise sürecin piyasadaki güveni zedelediğini belirterek, "Firmalar banka borçlarını erteletip piyasaya olan yükümlülüklerini öteliyor. Gerçek anlamda konkordatoya ihtiyacı olan şirketlerin itibarı da sarsılıyor. Küçük işletmeler alacaklarını tahsil edemediği için batıyor. 'Herkes konkordatoya gidiyor, ticaret yapmak riskli' algısı giderek yayılıyor" ifadelerini kullandı.

