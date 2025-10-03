Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo
Son dakika: Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Açıklanan kritik veri sonrası gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammına çevrildi. Peki emeklilerin maaşına ne kadar zam yapılacak? SSK ve BAĞ-KUR’lunun maaşına ne kadar zam gelecek? İşte güncel zamlı maaş tablosu…
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin üç aylık zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre, temmuz–eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Gözler ise zamlı maaşlara çevrildi.
Maaşları 2025'in Ocak ayında yüzde 15.75, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk ayındaki zammını 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eylül enflasyonu ne kadar oldu? İşte tüm merak edilen detaylar…
SON DAKİKA: EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıklamıştı. Eylül enflasyonu da yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7,50 çıktı. 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,50 artış oluştu.
SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak
REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak zam oranı, refah payı vb. uygulamalarla yükseltilebilecek.
Ayrıca taban aylıkta da artış konusu masaya yatırılacak. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin liranın üzerine çıkacak.
3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI
MEVCUT: 16.881,00 % 7.50 ZAMLI: 18.147
MEVCUT: 17.000 % 7.50 ZAMLI: 18.275
MEVCUT: 17.500 % 7.50 ZAMLI: 18.813
MEVCUT: 18.000 % 7.50 ZAMLI: 19.350
MEVCUT: 19.000 % 7.50 ZAMLI: 20.425
MEVCUT: 20.000 % 7.50 ZAMLI: 21.500
MEVCUT: 21.000 % 7.50 ZAMLI: 22.575
MEVCUT: 22.000 % 7.50 ZAMLI: 23.650
MEVCUT: 23.000 % 7.50 ZAMLI: 24.725
MEVCUT: 24.000 % 7.50 ZAMLI: 25.800
MEVCUT: 25.000 % 7.50 ZAMLI: 26.875
MEVCUT: 26.000 % 7.50 ZAMLI: 27.950
MEVCUT: 30.000 % 7.50 ZAMLI: 32.250
MEVCUT: 31.000 % 7.50 ZAMLI: 33.325
MEVCUT: 32.000 % 7.50 ZAMLI: 34.400
MEVCUT: 33.000 % 7.50 ZAMLI: 35.475
MEVCUT: 34.000 % 7.50 ZAMLI: 36.550
MEVCUT: 35.000 % 7.50 ZAMLI: 37.625
MEVCUT: 36.000 % 7.50 ZAMLI: 38.700
MEVCUT: 37.000 % 7.50 ZAMLI: 39.775
MEVCUT: 38.000 % 7.50 ZAMLI: 40.850
MEVCUT: 39.000 % 7.50 ZAMLI: 41.925
MEVCUT: 40.000 % 7.50 ZAMLI: 43.000
MEVCUT: 41.000 % 7.50 ZAMLI: 44.075
