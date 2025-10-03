Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo

Son dakika: Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Açıklanan kritik veri sonrası gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammına çevrildi. Peki emeklilerin maaşına ne kadar zam yapılacak? SSK ve BAĞ-KUR’lunun maaşına ne kadar zam gelecek? İşte güncel zamlı maaş tablosu…

Son Güncelleme:
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin üç aylık zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre, temmuz–eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Gözler ise zamlı maaşlara çevrildi.

Maaşları 2025'in Ocak ayında yüzde 15.75, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk ayındaki zammını 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eylül enflasyonu ne kadar oldu? İşte tüm merak edilen detaylar…

SON DAKİKA: EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıklamıştı. Eylül enflasyonu da yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7,50 çıktı. 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,50 artış oluştu.

Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo - Resim : 1

SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak

REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak zam oranı, refah payı vb. uygulamalarla yükseltilebilecek.

Ayrıca taban aylıkta da artış konusu masaya yatırılacak. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin liranın üzerine çıkacak.

3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI

MEVCUT: 16.881,00 % 7.50 ZAMLI: 18.147
MEVCUT: 17.000 % 7.50 ZAMLI: 18.275
MEVCUT: 17.500 % 7.50 ZAMLI: 18.813

MEVCUT: 18.000 % 7.50 ZAMLI: 19.350
MEVCUT: 19.000 % 7.50 ZAMLI: 20.425
MEVCUT: 20.000 % 7.50 ZAMLI: 21.500

MEVCUT: 21.000 % 7.50 ZAMLI: 22.575
MEVCUT: 22.000 % 7.50 ZAMLI: 23.650
MEVCUT: 23.000 % 7.50 ZAMLI: 24.725
MEVCUT: 24.000 % 7.50 ZAMLI: 25.800
MEVCUT: 25.000 % 7.50 ZAMLI: 26.875
MEVCUT: 26.000 % 7.50 ZAMLI: 27.950

MEVCUT: 30.000 % 7.50 ZAMLI: 32.250
MEVCUT: 31.000 % 7.50 ZAMLI: 33.325
MEVCUT: 32.000 % 7.50 ZAMLI: 34.400

Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo - Resim : 2

MEVCUT: 33.000 % 7.50 ZAMLI: 35.475
MEVCUT: 34.000 % 7.50 ZAMLI: 36.550
MEVCUT: 35.000 % 7.50 ZAMLI: 37.625

MEVCUT: 36.000 % 7.50 ZAMLI: 38.700
MEVCUT: 37.000 % 7.50 ZAMLI: 39.775
MEVCUT: 38.000 % 7.50 ZAMLI: 40.850

MEVCUT: 39.000 % 7.50 ZAMLI: 41.925
MEVCUT: 40.000 % 7.50 ZAMLI: 43.000
MEVCUT: 41.000 % 7.50 ZAMLI: 44.075

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli Enflasyon
Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Dikkat! Tabelalar Değişti, Akaryakıta Zam Geldi: 3 Ekim 2025 Motorin, Benzin ve Otogaz Fiyatları Dikkat! Akaryakıta Zam Geldi
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi