Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin üç aylık zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre, temmuz–eylül döneminde enflasyon yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Gözler ise zamlı maaşlara çevrildi.

Maaşları 2025'in Ocak ayında yüzde 15.75, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk ayındaki zammını 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Eylül enflasyonu ne kadar oldu? İşte tüm merak edilen detaylar…

SON DAKİKA: EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıklamıştı. Eylül enflasyonu da yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7,50 çıktı. 3 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,50 artış oluştu.

SSK VE BAĞ-KUR’LUNUN MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak

REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak zam oranı, refah payı vb. uygulamalarla yükseltilebilecek.

Ayrıca taban aylıkta da artış konusu masaya yatırılacak. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin liranın üzerine çıkacak.

3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI

MEVCUT: 16.881,00 % 7.50 ZAMLI: 18.147

MEVCUT: 17.000 % 7.50 ZAMLI: 18.275

MEVCUT: 17.500 % 7.50 ZAMLI: 18.813

MEVCUT: 18.000 % 7.50 ZAMLI: 19.350

MEVCUT: 19.000 % 7.50 ZAMLI: 20.425

MEVCUT: 20.000 % 7.50 ZAMLI: 21.500

MEVCUT: 21.000 % 7.50 ZAMLI: 22.575

MEVCUT: 22.000 % 7.50 ZAMLI: 23.650

MEVCUT: 23.000 % 7.50 ZAMLI: 24.725

MEVCUT: 24.000 % 7.50 ZAMLI: 25.800

MEVCUT: 25.000 % 7.50 ZAMLI: 26.875

MEVCUT: 26.000 % 7.50 ZAMLI: 27.950

MEVCUT: 30.000 % 7.50 ZAMLI: 32.250

MEVCUT: 31.000 % 7.50 ZAMLI: 33.325

MEVCUT: 32.000 % 7.50 ZAMLI: 34.400

MEVCUT: 33.000 % 7.50 ZAMLI: 35.475

MEVCUT: 34.000 % 7.50 ZAMLI: 36.550

MEVCUT: 35.000 % 7.50 ZAMLI: 37.625

MEVCUT: 36.000 % 7.50 ZAMLI: 38.700

MEVCUT: 37.000 % 7.50 ZAMLI: 39.775

MEVCUT: 38.000 % 7.50 ZAMLI: 40.850

MEVCUT: 39.000 % 7.50 ZAMLI: 41.925

MEVCUT: 40.000 % 7.50 ZAMLI: 43.000

MEVCUT: 41.000 % 7.50 ZAMLI: 44.075

