Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine “hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma açıldığını duyurmuştu.

“hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlaması

Aynı zamanda Manifest’in konser görüntülerine ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Grup üyeleri savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra grup üyelerinin konserleri tek tek iptal edilmiş, nihayetinde tüm Türkiye turnesi de resmi olarak sona erdirilmişti.

Konserleri tek tek iptal edildi

Grubun bağlı olduğu Hypers'ın kurucusu Tolga Akış, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada süreci hassasiyetle sürdürdüklerini belirterek “Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz” demişti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış

BEKLENEN ŞARKI YAYINLANDI

Manifest, uzun süre sonra sessizliğini bozarak yeni şarkıları “Rüya” üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Manifest’in beklenen şarkısı ‘Rüya’ yayınlandı.

Grup üyeleri bir zamanların popüler animasyon televizyon dizisi Winx Club’ın perilerinden esinlenerek tasarlanan kostümleri, kanatları ile klipte yer aldı. Manifest kızları kendi renklerine göre kostümlerini yeniden şekillendirdi.

HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ TOPLADI

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan klibe “Çok havalı görünüyor bayıldım”, “Hilal'in ses rengi o kadar yakışmış ki”, “0-8 yaş grubu için fena değil” gibi olumlu yorumlar yapılırken eleştirenler de oldu.

“O kadar fazla ses düzeltici kullanılmış ki hepsinin sesi aynı”, “6 kişi bir şey üretemiyorsunuz bari biriniz biz ne yapıyoruz demedi mi?” gibi eleştirileri yorumları da yapıldı.

MANİFEST GRUBU KİMDİR?

Son dönemde Türkiye’nin en iddialı müzik gruplarından biri haline gelen Manifest müzik grubu 6 genç kızdan oluşuyor.

Grup, ilk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Big 5 Türkiye yarışmasında birincilik kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu. Yeni medya alanında faaliyet gösteren bir platformun düzenlediği bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç müzisyenleri bir araya getirerek sektöre yeni isimler kazandırmayı hedefliyordu.

Big 5 Türkiye’deki başarıları, Manifest için sadece bir başlangıç oldu. O günden bu yana grup, sahne performansları ve yayınladıkları parçalarla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi