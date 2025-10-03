Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı

İstanbul konseri sonrasında hakkında “hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma açılan, ardından grup üyelerine yurt dışı yasağı konulan müzik grubu Manifest, yeni şarkısı Rüya’yı yayınladı. Grubun şarkısı hem eleştiri topladı hem çok beğenildi. İşte Manifest’in gündem olan o şarkısı…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine “hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 1
“hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlaması

Aynı zamanda Manifest’in konser görüntülerine ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Grup üyeleri savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra grup üyelerinin konserleri tek tek iptal edilmiş, nihayetinde tüm Türkiye turnesi de resmi olarak sona erdirilmişti.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 2
Konserleri tek tek iptal edildi

Grubun bağlı olduğu Hypers'ın kurucusu Tolga Akış, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada süreci hassasiyetle sürdürdüklerini belirterek “Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz” demişti.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 3
Manifest'in kurucusu Tolga Akış

BEKLENEN ŞARKI YAYINLANDI

Manifest, uzun süre sonra sessizliğini bozarak yeni şarkıları “Rüya” üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Manifest’in beklenen şarkısı ‘Rüya’ yayınlandı.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 4

Grup üyeleri bir zamanların popüler animasyon televizyon dizisi Winx Club’ın perilerinden esinlenerek tasarlanan kostümleri, kanatları ile klipte yer aldı. Manifest kızları kendi renklerine göre kostümlerini yeniden şekillendirdi.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 5

HEM BEĞENİ HEM ELEŞTİRİ TOPLADI

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan klibe “Çok havalı görünüyor bayıldım”, “Hilal'in ses rengi o kadar yakışmış ki”, “0-8 yaş grubu için fena değil” gibi olumlu yorumlar yapılırken eleştirenler de oldu.

“O kadar fazla ses düzeltici kullanılmış ki hepsinin sesi aynı”, “6 kişi bir şey üretemiyorsunuz bari biriniz biz ne yapıyoruz demedi mi?” gibi eleştirileri yorumları da yapıldı.

Manifest’ten Büyük Sürpriz! Sosyal Medyaya Damga Vurdu… Hem Eleştiri Hem Beğeni Topladı - Resim : 6

MANİFEST GRUBU KİMDİR?

Son dönemde Türkiye’nin en iddialı müzik gruplarından biri haline gelen Manifest müzik grubu 6 genç kızdan oluşuyor.

Grup, ilk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Big 5 Türkiye yarışmasında birincilik kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu. Yeni medya alanında faaliyet gösteren bir platformun düzenlediği bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç müzisyenleri bir araya getirerek sektöre yeni isimler kazandırmayı hedefliyordu.

Big 5 Türkiye’deki başarıları, Manifest için sadece bir başlangıç oldu. O günden bu yana grup, sahne performansları ve yayınladıkları parçalarla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’Magazin

Diyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse EdilmemeliDiyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse EdilmemeliGüncel

Manifest'in Kurucusu Sessizliğini Bozdu, İlk Açıklama GeldiManifest'in Kurucusu Sessizliğini Bozdu, İlk Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Manifest Konser Soruşturma
Son Güncelleme:
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Emir Can İğrek FashionTV Moda Ödülleri’ne Damga Vurdu! Filistin Sözleri Sonrası Salonda Alkışlar Dakikalarca Susmadı Ödül Törenine Damga Vuran Filistin Sözleri
Metin Akpınar İle İlgili Bomba İddia: Kızı Duygu Nebioğlu "Ağabeyimi Buldum' Diyerek Ünlü Şarkıcının İsmini Verdi Metin Akpınar İle İlgili Bomba İddia: Duygu Nebioğlu "Ağabeyimi Buldum' Diyerek Ünlü İsmi Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!