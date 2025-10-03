Emir Can İğrek FashionTV Moda Ödülleri’ne Damga Vurdu! Filistin Sözleri Sonrası Salonda Alkışlar Dakikalarca Susmadı

Son olarak ‘Ruj’ isimli şarkısı ile müzik listelerinde zirveye doğru koşan ünlü sanatçı Emir Can İğrek, “Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. Ünlü sanatçının törende ödülünü alırken Filistin için kurduğu destek cümleleri alkış topladı.

İstanbul Kuruçeşme, bu yıl 15’incisi düzenlenen FashionTV Moda Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Moda, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan gece, kırmızı halıdaki şıklık yarışı ve yıldızlarla dolu davetli listesiyle dikkat çekti.

TANINMIŞ İSİMLER ÖDÜL ALDI

Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, gecenin onur konuklarından biri olarak katıldığı törende “Yılın Icon” ödülünü alırken uzun süre alkışlandı. Törende ayrıca Pelin Karahan, Şevval Şahin, Tolgahan Sayışman ve İvana Sert gibi pek çok tanınmış isim de ödül aldı.

Gecenin en çok konuşulan anı ise genç müzisyen Emir Can İğrek’in sahneye çıktığı dakikalarda yaşandı. “Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı” ödülüne layık görülen İğrek, yaptığı anlamlı konuşmayla izleyicilerden büyük alkış topladı.

“DÜNYA DUYMUYOR, BİZ DUYURALIM”

Ödülünü Filistinli çocuklara ithaf eden sanatçı, “Dünya duymuyor, biz bir kere daha duyuralım. Bu ödülü Filistinli çocuklar için alıyorum” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

