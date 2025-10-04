Yeşilçam’dan Bir Yıldız Daha Kaydı: Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasının efsane dönemine damga vuran isimlerden Recep Bülbülses, yaşamını yitirdi. Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden usta oyuncu, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİNEMA DÜNYASINDAN ÜZÜCÜ HABER

Yeşilçam’ın sevilen karakter oyuncularından biri olarak tanınan Recep Bülbülses, 60 yaşında hayata veda etti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Bülbülses, son olarak yaşadığı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen usta oyuncu, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Yeşilçam döneminin unutulmaz filmlerinde rol alan ve seyircinin gönlünde özel bir yer edinen Recep Bülbülses’in cenazesi bugün toprağa verilecek.

Sanat dünyası, usta oyuncunun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses’in sinema kariyeri 1983 yılında rol aldığı 'Kardeşim Benim' filmiyle başladı. Bülbülses, sinemadaki düşüşü sonrası müzik kariyerine başladı. Recep Bülbülses’in sinema kariyeri, 1983 yılında 'Kardeşim Benim' filmiyle başlamıştır. Kariyerinde 60’ın üzerinde filmde rol almış, bunlardan dört tanesinde başrol oynamıştır. 'Patroniçe' (1987) ve 'Acıların Çocuğu' (1985) gibi filmlerinde roller üstlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi