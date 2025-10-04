Marketlerdeki Fiyat Hilesi Ortaya Çıktı! Çalışan İtiraf Etti: "Fark Edilirse Ücret Geri Ödeniyor"

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marketlerde reyon etiketiyle kasadaki fiyat arasındaki fark, vatandaşın cebini sessizce boşaltıyor. Tüketiciler son dönemde artan şikayetlerle tepki gösterirken, uzmanlar vatandaşlara “Fişinizi mutlaka kontrol edin” uyarısında bulunuyor. Bazı market çalışanları ise farkın “bilinçli bir pazarlama taktiği” olduğunu itiraf ediyor.

ETİKETTE BAŞKA, KASADA BAŞKA FİYAT

Son dönemde market alışverişlerinde en sık yaşanan sorunlardan biri, raflarda görülen fiyatla kasada çıkan fiyatın tutmaması. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın da geçtiğimiz haftalarda bir markette ortaya çıkardığı bu durum, sosyal medyada adeta şikayet yağmuruna neden oldu.

Marketlerde reyon etiketiyle kasadaki fiyat arasındaki fark vatandaşın cebini sessizce boşaltıyor.

Bazı vatandaşlar, “etikette yanlışlık olmuş”, “kasadaki fiyat geçerlidir” gibi bahanelerle karşılaştıklarını söylüyor. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54/2 maddesi uyarınca, etiketteki fiyat daha düşükse, o fiyat geçerli sayılıyor.

"FARK EDERLERSE ÖDÜYORUZ" İTİRAFI

Bir zincir market çalışanı, durumu açıkça itiraf ederek, “Bu artık bir pazarlama yöntemi haline geldi. Raflarda daha düşük fiyat gösterilerek müşteri çekiliyor. Eğer tüketici fark ederse farkı ödüyoruz ama çoğu kimse kontrol etmediği için bu farklar kasada kalıyor.” dedi. Özellikle toplu alışverişlerde bu farkın kolayca gözden kaçtığı belirtiliyor.

FİŞİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Etiketteki fiyatla kasadaki arasında fark varsa, etiketteki fiyat geçerlidir.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerdeki fiyat farklarının artık sistematik hale geldiğini belirterek, “Toplu alışverişlerde mutlaka fiş alınmalı ve fiyatlar tek tek kontrol edilmeli. Etiketteki fiyatla kasadaki arasında fark varsa, etiketteki fiyat geçerlidir. Buna uymayan marketleri Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet edin.” dedi.

Ağaoğlu, artık birçok marketin bu uygulamayı “pazarlama taktiği” haline getirdiğini, vatandaşların ise daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, etiket fotoğrafı çekip fişle karşılaştırma yapılmasını, fark tespit edilirse Ticaret Bakanlığı ve Alo 175 Tüketici Hattı’na bildirilmesini öneriyor.

Kaynak: Sabah