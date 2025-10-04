Marketlerdeki Fiyat Hilesi Ortaya Çıktı! Çalışan İtiraf Etti: "Fark Edilirse Ücret Geri Ödeniyor"

Marketlerde reyon etiketiyle kasadaki fiyat arasındaki fark vatandaşın cebini sessizce boşaltıyor. Uzmanlar, “Fişinizi mutlaka kontrol edin, fark varsa etiketteki fiyat geçerli” diyerek tüketicileri uyarıyor.

Son Güncelleme:
Marketlerdeki Fiyat Hilesi Ortaya Çıktı! Çalışan İtiraf Etti: "Fark Edilirse Ücret Geri Ödeniyor"
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marketlerde reyon etiketiyle kasadaki fiyat arasındaki fark, vatandaşın cebini sessizce boşaltıyor. Tüketiciler son dönemde artan şikayetlerle tepki gösterirken, uzmanlar vatandaşlara “Fişinizi mutlaka kontrol edin” uyarısında bulunuyor. Bazı market çalışanları ise farkın “bilinçli bir pazarlama taktiği” olduğunu itiraf ediyor.

ETİKETTE BAŞKA, KASADA BAŞKA FİYAT

Son dönemde market alışverişlerinde en sık yaşanan sorunlardan biri, raflarda görülen fiyatla kasada çıkan fiyatın tutmaması. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın da geçtiğimiz haftalarda bir markette ortaya çıkardığı bu durum, sosyal medyada adeta şikayet yağmuruna neden oldu.

Marketlerdeki Fiyat Hilesi Ortaya Çıktı! Çalışan İtiraf Etti: "Fark Edilirse Ücret Geri Ödeniyor" - Resim : 1
Marketlerde reyon etiketiyle kasadaki fiyat arasındaki fark vatandaşın cebini sessizce boşaltıyor.

Bazı vatandaşlar, “etikette yanlışlık olmuş”, “kasadaki fiyat geçerlidir” gibi bahanelerle karşılaştıklarını söylüyor. Ancak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54/2 maddesi uyarınca, etiketteki fiyat daha düşükse, o fiyat geçerli sayılıyor.

"FARK EDERLERSE ÖDÜYORUZ" İTİRAFI

Bir zincir market çalışanı, durumu açıkça itiraf ederek, “Bu artık bir pazarlama yöntemi haline geldi. Raflarda daha düşük fiyat gösterilerek müşteri çekiliyor. Eğer tüketici fark ederse farkı ödüyoruz ama çoğu kimse kontrol etmediği için bu farklar kasada kalıyor.” dedi. Özellikle toplu alışverişlerde bu farkın kolayca gözden kaçtığı belirtiliyor.

FİŞİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Marketlerdeki Fiyat Hilesi Ortaya Çıktı! Çalışan İtiraf Etti: "Fark Edilirse Ücret Geri Ödeniyor" - Resim : 2
Etiketteki fiyatla kasadaki arasında fark varsa, etiketteki fiyat geçerlidir.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerdeki fiyat farklarının artık sistematik hale geldiğini belirterek, “Toplu alışverişlerde mutlaka fiş alınmalı ve fiyatlar tek tek kontrol edilmeli. Etiketteki fiyatla kasadaki arasında fark varsa, etiketteki fiyat geçerlidir. Buna uymayan marketleri Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet edin.” dedi.

Ağaoğlu, artık birçok marketin bu uygulamayı “pazarlama taktiği” haline getirdiğini, vatandaşların ise daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, etiket fotoğrafı çekip fişle karşılaştırma yapılmasını, fark tespit edilirse Ticaret Bakanlığı ve Alo 175 Tüketici Hattı’na bildirilmesini öneriyor.

Yeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar KatlanıyorYeni Trafik Yasası Geliyor: Sürücüler Dikkat! Gizli Radarlar Gündemde, Cezalar KatlanıyorEkonomi
Dünya Karanlığa Gömülüyor! 24 Yıllık NASA Verileri Alarm VerdiDünya Karanlığa Gömülüyor! 24 Yıllık NASA Verileri Alarm VerdiYaşam
Netflix Türkiye Duyurdu: Haftanın En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri Belli OlduNetflix Türkiye Duyurdu: Haftanın En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri Belli OlduYaşam

Kaynak: Sabah

Etiketler
Market Zincir Market
Son Güncelleme:
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
Cezaevinde Üretildi, Kilosu Yarım Altınla Yarışıyor! Faydası Saymakla Bitmiyor, Seri Üretime Geçilecek Cezaevinde Üretildi, Kilosu Yarım Altınla Yarışıyor
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi 65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı