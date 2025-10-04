Gazze'de Açlık Trajedisi: Son 24 Saatte 2 Çocuk Daha Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki insani kriz, İsrail'in yardım girişlerini neredeyse tamamen engellemesiyle derinleşiyor. Yoğun bombardımanlar ve sınır kapılarının kapatılması, bölge halkını gıda, su ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu trajedi 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın bir parçası olarak giderek büyüyor. Bakanlık, son dönemde kaydedilen ölümlerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu, sağlık altyapısının çökmesi nedeniyle tam rakamların daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

SON 24 SAATTE 2 ÇOCUK...

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos 2025'te Gazze genelinde kıtlık ilan etmişti. Bu tarihten itibaren, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı hızla tırmandı. BM raporları, Gazze nüfusunun dörtte birinin kıtlık eşiğinde olduğunu ve yardım akışının yetersiz kaldığını vurguluyor. Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in "açlığı silah olarak kullanma" politikasını sertçe kınarken, sivillerin yardım konvoylarına ulaşmaya çalışırken bile hedef alındığını kaydediyor.

