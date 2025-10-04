Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordu radyosu, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal etme operasyonunu durdurma talimatı verdiğini bildirdi. Yayına göre, bundan sonra askeri faaliyetler asgari düzeyde tutulacak ve birliklerin hareket tarzı büyük ölçüde savunma odaklı olacak.

'OPERASYONLARI DURDURUN' TALİMATI

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump’ın İsrail yönetimine Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail’den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre; İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği aktarıldı. İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" denildi.

Trump, planın uygulanabilmesi için öncelikle İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları durdurması çağrısı yapmıştı

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bu adım, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerini kısmen kabul ettiğini açıklaması ve Trump’ın İsrail’e saldırıları derhal durdurma çağrısı yapmasının ardından gerçekleşti. Trump, planın uygulanabilmesi için öncelikle İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

Her iki taraftan yapılan açıklamalar ve alınan askeri kararlar, önümüzdeki saatlerde bölgedeki durumun yönü açısından belirleyici olacak.

Kaynak: İHA