Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas’ın 'Gazze' Kararına İlk Yorum: 'Kalıcı Barış İçin Önemli Bir Adım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın “kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım” olduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şimdi yapılması gerekenin İsrail’in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurguladı. “Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı” ifadesini kullanan Erdoğan, bölgede yaşananların “küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu” olarak nitelendirdi ve son bulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’nin görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi ve uluslararası toplumun da desteklediği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarıyla mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, 29 Eylül’de ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ve 20 maddeden oluştuğu belirtilen “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan”ı kamuoyuna duyurmuştu. Trump, planın taraflarca kabulü halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail’in Gazze’den kademeli geri çekileceğini, Gazze’de Hamas’ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da planı “savaş hedeflerini gerçekleştiren” bir öneri olarak desteklemişti.

Trump, Gazze’yle ilgili 20 planını bölge ülkelerinin de kabul ettiğini söyleyerek Hamas’ı tehdit etmişti. Trump, gruba anlaşmayı kabul etmesi için Washington saatiyle Pazar 18.00’e kadar süre tanıdığını belirterek "Bu son şans yapılmazsa Hamas için benzeri görülmemiş sonuçlar doğacak” ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'tan dün yanıt gelmişti. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA