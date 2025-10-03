Hamas, Trump'ın Gazze Planını Kabul Edecek mi? 'Zaman Baskısı ve Tehditle Hareket Etmiyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimi önerisine ilişkin değerlendirmelerini tamamlayıp yakında yanıt vereceğini açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, yaptığı yazılı açıklamada, planın açıklandığı 30 Eylül’den itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içte hem dışta istişarelere başladıklarını belirtti. Nezzal, ellerinde çok sayıda eleştiri bulunduğunu ancak hareketin konuyu “tüm ciddiyetiyle” ele aldığını söyledi.

'ZAMAN BASKISIYLA HAREKET ETMİYORUZ'

Nezzal, Hamas’ın planı “ciddi biçimde değerlendirdiğini” ve nihai tutumlarını belirlerken Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini gözeteceklerini vurguladı. “Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz” diyen Nezzal, hareketin Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

'KATLİAMIN 3. YILINA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Nezzal, dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduklarını, son 28 saat içinde uzmanların arabulucular ve dost ülkelerle gece gündüz iletişim kurduğunu belirterek, “Biz gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz” dedi. Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil, Gazze’de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını söyleyen Nezzal, “Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, 29 Eylül’de ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ve 20 maddeden oluştuğu belirtilen “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan”ı kamuoyuna duyurmuştu. Trump, planın taraflarca kabulü halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail’in Gazze’den kademeli geri çekileceğini, Gazze’de Hamas’ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da planı “savaş hedeflerini gerçekleştiren” bir öneri olarak desteklemişti.

Trump, Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 süresi olduğunu da söylemişti. Katar ve Mısır, Trump’ın planını Hamas’a iletmişti. Hamas Siyasi Büro üyesi Muhammed Nezzal, hareketin kısa süre içinde nihai yanıtını açıklayacağını bildirdi.

Kaynak: AA