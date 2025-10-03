Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasının Perde Arkası: ABD'de Filistin Destekçilerine Özel Soruşturma Birimi

Washington Post, ABD’de Filistin destekçisi öğrencilerin gözaltına alınma sürecinde yeni detaylara ulaştı. Öğrencileri gözaltına almak için özel bir birimin kurulduğu ortaya çıktı. Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk de aynı birim tarafından gözaltına alınmıştı.

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasının Perde Arkası: ABD'de Filistin Destekçilerine Özel Soruşturma Birimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan Washington Post gazetesi, salı günü görülen duruşmada ortaya çıkan belgeler üzerinden hazırladığı haberinde, ABD yönetiminin Filistin’e destek veren bazı öğrencilerin gözaltına alınma süreçlerine ışık tuttu.

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasının Perde Arkası: ABD'de Filistin Destekçilerine Özel Soruşturma Birimi - Resim : 1
Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk

ÖZEL BİRİM KURULDU

Habere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI), ilk kez uyuşturucu ve insan ticareti gibi ağır suçlar yerine, Filistin yanlısı paylaşımlar yapan üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasında kullanıldı. Bakanlığın talimatıyla harekete geçen birim, vize ile ABD’de bulunan öğrencilerin hesaplarını ve sosyal medya paylaşımlarını takip ederek raporlamaya başladı. Bu süreçte hazırlanan raporlar, gözaltı kararlarının gerekçesi oldu.

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasının Perde Arkası: ABD'de Filistin Destekçilerine Özel Soruşturma Birimi - Resim : 2
Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmıştı

Bu kapsamda, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart’ta iftar için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken ICE ekiplerince gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklarken, 300’den fazla yabancı öğrencinin de aynı gerekçeyle vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Rubio, bu öğrencileri “Hamas destekçisi” olarak nitelendirdi.

Ancak Boston’daki federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini durduran bir karar verdi. Tufts Üniversitesi Rektörü Sunil Kumar da mahkemeye sunduğu açıklamada, öğrencilerinin tutuklanmasının “uluslararası topluluğu felç ettiğini” belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' MesajıTürk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest! ABD Temsilciler Meclisi Üyesi'nden 'Evine Hoş Geldin' MesajıDünya
ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…'ABD'de Serbest Bırakılan Rümeysa Öztürk'ten İlk Açıklama: 'Amerikan Adalet Sistemi…'Güncel
ABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest BırakıldıABD'de Filistin'e Destek Verdiği İçin Gözaltına Alınmıştı... Rümeysa Öztürk Serbest BırakıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rümeysa Öztürk
Gazze'de 'Ölüm' Kuşatması! 18 Bin Yardım Tırından Sadece 1824'ü Ulaşabildi Gazze'de 'Ölüm' Kuşatması! 18 Bin Yardım Tırından Sadece 1824'ü Ulaşabildi
Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’ Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’
Bakan Uraloğlu Güzel Haberi Duyurdu: 6 Saatlik Ankara-Samsun Yolu 2 Saate Düşecek! İşte Son Durum 6 Saatlik Yol 2 Saate Düşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’ Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı Büyük Aşk Tek Celsede Bitti
Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile Buluştu Gabriel Guevara ile Buluştu, Sosyal Medya Yıkıldı