Rümeysa Öztürk'ün Gözaltına Alınmasının Perde Arkası: ABD'de Filistin Destekçilerine Özel Soruşturma Birimi

Amerikan Washington Post gazetesi, salı günü görülen duruşmada ortaya çıkan belgeler üzerinden hazırladığı haberinde, ABD yönetiminin Filistin’e destek veren bazı öğrencilerin gözaltına alınma süreçlerine ışık tuttu.

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk

ÖZEL BİRİM KURULDU

Habere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI), ilk kez uyuşturucu ve insan ticareti gibi ağır suçlar yerine, Filistin yanlısı paylaşımlar yapan üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasında kullanıldı. Bakanlığın talimatıyla harekete geçen birim, vize ile ABD’de bulunan öğrencilerin hesaplarını ve sosyal medya paylaşımlarını takip ederek raporlamaya başladı. Bu süreçte hazırlanan raporlar, gözaltı kararlarının gerekçesi oldu.

Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmıştı

Bu kapsamda, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart’ta iftar için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken ICE ekiplerince gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklarken, 300’den fazla yabancı öğrencinin de aynı gerekçeyle vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Rubio, bu öğrencileri “Hamas destekçisi” olarak nitelendirdi.

Ancak Boston’daki federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini durduran bir karar verdi. Tufts Üniversitesi Rektörü Sunil Kumar da mahkemeye sunduğu açıklamada, öğrencilerinin tutuklanmasının “uluslararası topluluğu felç ettiğini” belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Kaynak: AA