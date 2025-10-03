Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'dan NATO'ya, Ukrayna savaşından Orta Doğu'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa'daki liderlerin "Rusya ile savaş" söylemlerini eleştirirken, Batı'nın askeri hamlelerine karşı uyarılarda bulundu.

Putin, Avrupa kamuoyunda artan savaş söylemleriyle ilgili olarak "Avrupa'daki elitlerin Rusya ile savaşın yakın olduğunu söyleyerek histeriye yol açtığını" ifade etti. Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki iddiaları ise "imkânsız" olarak nitelendiren Putin, Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesinden Batı’yı sorumlu tuttu. Putin, Avrupa ülkelerini barış sürecini engellemekle suçladı.

Vladimir Putin - Donald Trump

‘RUSYA EGEMENLİĞİNE TEHDİDE ANINDA YANIT VERİR’

Askeri rekabete dair değerlendirmelerde bulunan Putin, "Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa, Rusya, egemenliğine yönelik tehdide hızlı şekilde yanıt verdiğini birden çok kez kanıtladı" derken "Rusya, provoke edilmemeli. Zayıflık kabul edilemez" diyerek Batılı ülkelere mesaj verdi

ALMANYA'NIN ASKERİ PLANLARI MERCEK ALTINDA

Putin, Almanya'dan gelen güçlü ordu kurma yönündeki açıklamaların Moskova tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Putin, bu tür adımların bölgedeki güvenlik dengelerini daha da karmaşık hale getireceğine işaret etti.

TRUMP’A YANIT: RUSYA KAĞITTAN KAPLANSA, NATO NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya’yı "kağıttan kaplan" olarak nitelendirmesine de değinen Putin, "Rusya kağıttan kaplan ise NATO nedir?" diyerek bu benzetmeye tepki gösterdi. Ancak Putin, söz konusu benzetmenin hangi bağlamda söylendiğini bilmediğini de ekledi.

Vladimir Putin - Donald Trump

SAVAŞ SAHASINDA SON DURUM

Ukrayna savaşında sahadaki gelişmelere dair bilgiler paylaşan Putin, Rus ordusunun Pokrovsk'a girdiğini ve Kupyansk'ın üçte ikisini kontrol ettiklerini söyledi. Ukrayna halkına orduyu terk etme çağrısı yapan Putin, "Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur" ifadelerini kullandı. Müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayan Rus lider, "Ukrayna liderliğinin müzakere masasına gelmesini umuyorum" dedi.

GAZZE VE ORTA DOĞU’DA BARIŞ MESAJI

Putin, Gazze’deki insani durumu “korkunç” olarak nitelendirerek, Orta Doğu’da barış için Donald Trump’ın girişimlerine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Barış planına dahil olacağı öne sürülen Tony Blair hakkında “tecrübeli bir politikacı” değerlendirmesi yapan Putin, Gazze yönetimi konusunda ise "Mahmud Abbas'ın yönetiminin Gazze'nin yönetimini üstlenmesinin daha iyi olacağını" belirtti. Putin, kalıcı çözüm için Filistin devletinin kurulması gerektiğini de yineledi.

ÇARPICI ‘ABD’ ÇIKIŞI

ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzesi verme ihtimali üzerine de konuşan Putin, bu adımın yeni bir gerilim yaratabileceğini söyledi. ABD ile ilişkilerin normale dönmesini istediklerini belirten Putin, "iki ülke arasında farklar olsa da bu büyük devletler için normaldir" dedi.

‘BEN BİR İMPARATOR DEĞİLİM’

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Putin, yönetim tarzına ilişkin olarak "Ben bir imparator değilim. Seçilmiş bir başkanım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA