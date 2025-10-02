Tahran Üniversitesi'nde Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

Tahran Üniversitesi'nde laboratuvarda hidrojen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 4 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Tahran Üniversitesi'nde Patlama, Ölü ve Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’da Tahran Üniversitesi mühendislik fakültesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Laboratuvarda meydana geldiği öğrenilen patlama yürekleri ağza getirirken, 1 öğrenci yaşamını yitirdi. Patlamada 4 öğrenci de paralandı. Patlamanın üniversitenin Emirabad bölgesindeki Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında bir hidrojen kapsülünün patlaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Tahran Üniversitesi'nde Patlama, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1
Tahran Üniversitesi

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 14.10'da Kuzey Karger Caddesi’ndeki bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği bildirilince olay yerine ekipler sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı bir binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı” diye konuştu.

New York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana GeldiNew York'ta 17 Katlı Binada Korkutan Patlama: Kısmi Çökme Meydana GeldiDünya
Antalya'da Meyve Halinde Yürekleri Ağza Getiren Patlama! Yaralılar VarAntalya'da Meyve Halinde Yürekleri Ağza Getiren Patlama! Yaralılar VarGüncel
Avrupa'nın Kalbinde Patlama! Halka Uyarı Mesajı GönderildiAvrupa'nın Kalbinde Patlama! Halka Uyarı Mesajı GönderildiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Patlama İran
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi! Maça Saatler Kala Açıkladı: TFF İnceleme Başlattı Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Sonrası Hazırda Tutun! Hayat Kurtarıyor
Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi' Flaş İddia! 'Beşar Esad Zehirlendi'
İngiltere Manchester'da Sinagog Önünde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı İngiltere'de Sinagog Önünde Bıçaklı Saldırı; 1 Ölü, 4 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Küresel Sumud Filosu’nda Son Durum! Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu? Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu?
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!