CHP İstanbul İl Kongresi'nin Tarihi Netleşti

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi'nin Tarihi Netleşti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin tarih ve adresini açıkladı. Buna göre kongre, 19 Ekim Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kongrenin ilk oturumunun 08.00–11.00 saatleri arasında nisaplı yapılacağı, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gün saat 13.00’te nisapsız olarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, tüm üyeler kongreye davet edildi.

CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekCHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekGüncel

Mahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarMahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarSiyaset

İlçe Seçim Kurulu'ndan 'Özgür Çelik' Kararıİlçe Seçim Kurulu'ndan 'Özgür Çelik' KararıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan AKP'ye Salvolar... 'Bir Kırık Notumuz Var, O da...' Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan AKP'ye Salvolar...
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
Cezaevindeki CHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti! Cezaevindeki CHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti!
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!