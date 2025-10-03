CHP İstanbul İl Kongresi'nin Tarihi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin tarih ve adresini açıkladı. Buna göre kongre, 19 Ekim Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kongrenin ilk oturumunun 08.00–11.00 saatleri arasında nisaplı yapılacağı, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gün saat 13.00’te nisapsız olarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, tüm üyeler kongreye davet edildi.

