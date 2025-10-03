Cezaevindeki CHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da yürütülen rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Kara, belediyedeki bazı imar işlemleri ve şirketler üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarıyla tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında, imar ve ruhsat süreçlerinde rüşvet alındığı, belediye iştirakleri üzerinden sahte faturalandırmalar yapıldığı ve baklava kutusu içinde nakit para alışverişi gerçekleştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.

'PARTİM BENİ GÖZDEN ÇIKARDI'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kara, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Parti üst yönetimi şahsım üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda ‘üyeliğimi askıya alarak’ beni gözden çıkardı. Masumiyet karinesi diğer belediye başkanları için savunulurken, benim hakkımda iddianame bile yokken suçlu ilan edildim. Bu anlayışla yol yürümem mümkün değildir. Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Yargılama sürecinin sonunda alnım ak, başım dik Manavgat sokaklarında yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere."

Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya… pic.twitter.com/DKMNWp6Q7w — Niyazi Nefi Kara (@niyazinefikara) October 3, 2025

NE OLMUŞTU?

7 Mayıs 2024’te Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan isimler hakkında başlatılmıştı. Aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının bulunduğu 41 şüpheli için işlem yapılmıştı. Belediye Başkanı Kara ile birlikte 18 kişi tutuklanmış, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Operasyon sırasında basına servis edilen görüntülerde, bir baklava kutusu içinde rüşvet paraları bulunduğu öne sürülmüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonun siyasi bir kumpas olduğunu savunmuştu. Özel, söz konusu baklavacının daha önce polis tarafından yakalandığını, aylarca yönlendirildiğini ve operasyonun AKP'nin Manavgat Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi için kurgulandığını iddia etmişti.

