Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan AKP'ye Salvolar... 'Bir Kırık Notumuz Var, O da...'

Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, 22. Ankara Kitap Fuarı’nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve AKP’nin israf politikalarını sert bir dille eleştirdi. ATO Congresium’da gerçekleştirilen etkinliğin açılışına katılan Arınç, geçmişteki uyarılarını hatırlatarak devletin kaynaklarını hoyratça harcadığını belirtti.

'BİR KIRIK NOTUMUZ VAR, O DA İSRAF'

Nefes'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre, Arınç, 10 yıl önce Bursa’da yaptığı bir konuşmaya atıfla, “Biz devlet olarak, hükümet olarak maalesef israfın içindeyiz. Söylediğim 10 sene öncesidir, şimdiyi tasavvur edin. Ama son cümle olarak da şunu söylemiştim, bir atasözüne dönüştü. Eğer devlet israftan vazgeçer ve israf etmezse vatandaştan vergi almaya bile gerek kalmaz demiştim” ifadelerini kullandı. Arınç, AKP’nin genel performansını değerlendirirken, “Bizim karnemize bakıyorum; sağlıkta pekiyi, ulaştırmada çok iyi, başka alanlarda çok iyi ama bir kırık notumuz var, o da israftır” diyerek partisinin zayıf noktasını açıkça ortaya koydu.

'ALLAH İSRAF EDENLERİ SEVMEZ'

Meclis başkanlığı dönemini de anan Arınç, 'tasarrufçu başkan' lakabını taşıdığını ve özel hayatında bile israfa karşı olduğunu belirtti. 2012 Bursa konuşmasında Kur’an’dan alıntı yaparak, “Yiyiniz içiniz, fakat asla israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez” uyarısını hatırlattı. Konuşmasında kâğıt israfına da değinen Arınç, “Kâğıt kutsaldır. Çünkü kâğıda yazılanlar çok önemlidir. Ben şu anda evimde, ailem de şahittir, küçücük bir kâğıt parçasını bile çöpe atmayan bir insanım. Onlara değer veriyorum. O yüzden özel kutulara gönderiyorum ki kâğıt yeniden değerlendirilsin” dedi. Türkiye’nin kâğıt ithalatı yerine geri dönüşümü artırması gerektiğini savunan Arınç, dünya kâğıt piyasasının altın piyasası kadar hareketli olduğunu vurguladı.

BAKAN ERSOY'U DA ELEŞTİRDİ

Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yokluğunu da eleştiren Arınç, “Eğer bu toplantı bir turizm fuarı olsaydı, mutlaka en üst düzeyde temsilcileri burada görürdünüz. Ama bu bir kültür fuarıdır. Ben dobra bir insanım, açıkça söylüyorum: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olduğum günlerde bile Kültür Bakanlığı’nın Turizm Bakanlığı ile birleştirilmesine karşı çıkmıştım. Kültür ayrı bir şeydir, çok daha özelliklidir, çok daha önemlidir” şeklinde konuştu. Kültürün bir milletin varlığı olduğunu ifade eden Arınç, “Umarım bu sözlerimin etkisi zamanında görülür. Hatta yakın zamanda Kültür Bakanlığı yeniden kendi ismiyle, güçlü haliyle kurulur. Turizm Bakanlığı da kendi yolunda devam eder” temennisinde bulundu.

Arınç, fuarın 22’nci kez düzenlenmesinin kendisi için sembolik olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 22’nci başkanı olarak bu görevi onurla yerine getirdiğini söyledi. “Elimden geldiğince Meclisimizin itibarını muhafaza etmeye, hatta yükseltmeye gayret ettim” diyen Arınç, AKP’nin eski günlerinde bile israfı eleştirdiğini ve bu eleştirilerin atasözü haline geldiğini hatırlattı.

