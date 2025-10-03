Öcalan ile Görüşülecek mi? Komisyondan 'İmralı' Kararı

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun önümüzdeki haftalardaki planları belli olurken, uzun zamandır tartışılan İmralı ziyareti hakkında da karar verildi. Komisyonun, terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek gerektiğini kanaat getirmesi durumunda bunun olabileceği ama şu anda buna gerek olmadığı ifade edildi.

Son Güncelleme:
Öcalan ile Görüşülecek mi? Komisyondan 'İmralı' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" aslı süreç, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile Meclis çatısı altında devam ediyor. Ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı itibarıyla yasal süreçle ilgili çalışmalar başlayacak. Komisyonun dinleme toplantılarının ardından bir ara rapor hazırlaması da gündemde.

Öcalan ile Görüşülecek mi? Komisyondan 'İmralı' Kararı - Resim : 1
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

PARTİLERDEN YASA ÖNERİLERİ GELECEK

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; ekim ayının sonlarına doğru bu raporun yayımlanması ve aynı tarihlerde partilerin yasa önerilerini gündeme getirecek oturumlara geçilmesi bekleniyor. Ara rapor; komisyonun dinlediği kişi, kurum ve kuruluşların anlatımları ve sunumlarının genel bir çıktısı olacak. Ara rapor, kapsamlı bir çalışmadan çok, genel hatlarıyla yapılan tüm dinlemelerin özeti olacak ve sonrasında da partilerden gelecek yasa önerilerinin gündeme alınacağı oturumlara geçilmesi planlanıyor.

Öcalan ile Görüşülecek mi? Komisyondan 'İmralı' Kararı - Resim : 2
Abdullah Öcalan

İMRALI İLE GÖRÜŞME ŞİMDİLİK GÜNDEMDE YOK

Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı öğrenildi. Komisyonun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi halinde ise böyle bir temasın mümkün olduğu belirtildi.

DEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih NetleştiDEM Heyeti İmralı’ya Gidiyor, Tarih NetleştiGüncel
Süreç Komisyonu 13. Kez Toplandı: Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail' ÇıkışıSüreç Komisyonu 13. Kez Toplandı: Numan Kurtulmuş'tan 'İsrail' ÇıkışıSiyaset
Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir'Meclis Açılışı Siyaset Arenasına Damga Vurdu! AKP'li Şamil Tayyar'dan Olay İddia... 'Seçim İttifakına Dönüşebilir'Siyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
İmralı DEM Parti
Son Güncelleme:
Gelecek Partisi'nden Çok Konuşulan Kare İçin Çarpıcı Çıkış: 'Görüntüler Hayra Yorulmalı' Çok Konuşulan Kare İçin Açıklama, 'Hayra Yorulmalı'
Ona Artık Patron Aleyna Diyeceksiniz! Kendi Şirketini Kurdu, Müziğin İpleri Artık Onun Elinde Ona Artık Patron Aleyna Diyeceksiniz
Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar Leroy Sane'ye Hayatının Şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı? İşte İç Salonda Yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatimoğulları'nı Neden Alkışladı?
ÇOK OKUNANLAR
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi
Büyük Aşk Tek Celsede Bitti: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Boşandı Büyük Aşk Tek Celsede Bitti
Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’ Putin'den Trump'ın Gazze Planı İçin Çarpıcı Mesaj: ‘Destekleyebiliriz’