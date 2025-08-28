'Süreç' Komisyonunda Dikkat Çeken Talepler! Bülent Arınç 'Umut Hakkı' İstedi

'Süreç' komisyonunun yedinci toplantısında söz eski Meclis başkanlarında... Bülent Arınç da komisyonda yaptığı konuşmada üç talebini sıraladı. Bu taleplerden en dikkat çeken ise 'umut hakkı' oldu. Peki MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreçte PKK lideri Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalarda sık sık geçen 'umut hakkı' nedir?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yedinci toplantısı başladı. Toplantıda bu kez de söz eski Meclis başkanlarında. Komisyonda Bülent Arınç'ın konuşması dikkat çekti. Arınç, "Geldiğimiz nokta denizin bittiği, geminin karaya vurduğu bir noktadır. Eli yukarıdan tutarak başlatan Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanının kararlılığı iradesi ve komisyonun çalışmaları işin yürütücüsü olacaktı. En çok DEM’den çekiniyorduk, DEM öncü oldu, takdir ediyorum" dedi.

BÜLENT ARINÇ'TAN 'UMUT HAKKI' TALEBİ

BirGün'ün aktardığına göre, yurt dışındaki siyasetçilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirten Arınç, mevcut Anayasa'ya uyulmamasını eleştirerek Türkiye’nin çağdaş bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu söyledi. Arınç, konuşmasında taleplerini de dile getirdi. AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini ifade eden Arınç'ın talepleri şöyle sıralandı:

  • "Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır.
  • Genel bir affa zaruri ihtiyaç olarak bakıyorum.
  • KHK ile ihraç edilenler, görevlerine iade edilmelidir."

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ceza hukukunda, özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkûmların, belirli bir süre cezaevinde iyi hal gösterdikten sonra koşullu salıverilme talebinde bulunabilmesini sağlayan bir hukuki kavram. Bu hak, mahkûmun topluma yeniden kazandırılma potansiyeline sahip olduğunu ve cezasının gözden geçirilmesini öngörüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla şekillenen umut hakkı, ömür boyu hapis cezası alan bir mahkûmun, serbest kalma umudu olmadan tutulmasının işkence yasağına aykırı olduğunu belirtiyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Umut hakkından faydalanabilmek için mahkûmun:

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olması,
  • Belirli bir süreyi (genellikle 30 yıl) cezaevinde geçirmiş olması,
  • Cezaevinde iyi hal göstermesi ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

ÖCALAN UMUT HAKKINDAN YARARLANACAK MI?

Umut hakkı, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bu haktan yararlanabileceği yönündeki açıklamalarıyla gündeme geldi. Öcalan’ın 1999’daki idam cezasının ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesi ve koşullu salıverilme imkânının kısıtlanması, AİHM’in 2014 tarihli kararında umut hakkı ihlali olarak değerlendirilmişti. Ancak Türkiye, bu kararları henüz tam anlamıyla uygulamadı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, tarihi konuşmasında "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" demişti.

