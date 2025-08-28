AKP’de Çekici Krizi! Meclis Üyesi İstifa Etti, 'Şerefinizi, Onurunuzu, Haysiyetinizi S.e.v.e.y.i.m’ Diyerek İsyan Etmişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP’li Karabük Belediye Meclis Üyesi İrfan Topçu, partisinden ayrıldığını açıkladı. Topçu’nun bu kararı almasında, hatalı park gerekçesiyle aracının çekilmesi sonrası yaptığı açıklamanın etkili olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İrfan Topçu, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında, yıllardır üyesi olduğu partiden ayrıldığını belirten Topçu, şu sözlere yer verdi: “Kurulduğu günden bugüne üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğine ise bağımsız olarak devam edeceğim."

İrfan Topçu

ARACI ÇEKİLİNCE İSYAN ETMİŞTİ

Aracının çekilmesine yönelik tepkisiyle gündeme gelen Topçu, 20 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde hatalı park nedeniyle aracının çekilmesine sert tepki göstermişti. Paylaşımında, işlemin hukuksuz olduğunu belirten Topçu, “Devletin verdiği yetkiyle emir erlerinize talimat verip benimle uğraşmaya çalışanlar, şerefinizi, onurunuzu, haysiyetinizi, yetkinizi s.e.v.e.y.i.m” demişti.

