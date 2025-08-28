Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki: Asla Kabul Edilemez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözlerine tepki geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumları ve mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

