AKP'den Netanyahu'ya Sert Tepki! "Her Sözünün Yalan Olduğu Açıktır"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu" ifadelerini kullandı. Çelik, tarihin, hukukun ve insanlık vicdanının Netanyahu’yu soykırım suçundan yargılanması gereken biri olarak gösterdiğini belirterek, "Böylesi birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır" dedi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN BAŞINDA"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

August 27, 2025

"TARİHİN VİCDANI TARAFINDAN MAHKUM EDİLMİŞTİR"

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir diyen Çelik, "1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur." açıklamasında bulundu.

