Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun '1915 Olayları' Açıklamasına Tepki: Suçlarını Örtbas Etmeye Çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam katıldığı bir podcast yayınında 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıdığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi