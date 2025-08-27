Konya'da Devlet Hastanesinde Skandal! 'Çıplak' Deyip Muayene Etmemişti, Kadınlardan O Doktora Sert Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal’ın, muayeneye gelen bir kadın hastayı kıyafetini beğenmediği gerekçesiyle “teşhirci” diyerek muayene etmeyi reddetmesi, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Uysal’ın hastaya, “Ben hasta seçiyorum, teşhircileri muayene etmiyorum” dediği, hastanın ise “Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Doktorun, “Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen” yanıtı üzerine hasta gözyaşları içinde odadan ayrıldı.

'TARİKATLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Kadın Dayanışma Komiteleri, sert bir açıklama yaptı:

"Konya’da bir göz doktoru hastasını teşhirci olduğunu iddia ederek muayene etmek istememiş. Aynı doktor hakkında, başka bir hastanede başhekim yardımcısıyken, çocuk yaşta evliliği savunduğu sosyal medya paylaşımı dolayısıyla soruşturma başlatılmış. Elbette şaşırmadık! Kadınların nasıl giyineceklerine, kaçta nerede olacaklarına karar vermeye çok heveslisiniz Uysalgiller biliyoruz. Ama o hevesi kursağınıza tıkayacağımızı ilan ediyoruz! Biliyoruz, Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız!"

Kaynak: ANKA