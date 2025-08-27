Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’a Cuma Uyarısı Yapıldı! Dışarı Çıkmadan Mutlaka Hazırlıklı Olun, 3-4 Derece Birden Artacak

Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik uyarı yapıldı. Havaların serinlemesiyle rahat nefes alan vatandaşlar bu haberle yıkılacak. Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’a Cuma uyarısı yapıldı. Dışarı çıkmadan mutlaka hazırlığınızı yapın. 3-4 derece birden artacak.

Son Güncelleme:
Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’a Cuma Uyarısı Yapıldı! Dışarı Çıkmadan Mutlaka Hazırlıklı Olun, 3-4 Derece Birden Artacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye geneli hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken meteorolojik kaynaklardan yeni bir uyarı yapıldı. Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz için Cuma tarihi verildi.
Dışarı çıkmadan mutlaka hazırlıklı olun. 3-4 derece birden artışa geçecek.

METEOROLOJİ KAYNAKLARINDAN CUMA UYARISI YAPILDI

İstanbul’da yeni haftayla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti. Vatandaşlar serin havanın ne kadar daha süreceğini araştırırken ünlü meteoroloji sitesi Hava Forum’dan yeni bir uyarı yapıldı. Cuma günü sıcaklıkların tekrardan yükselişe geçeceğini belirten uzmanlar o ilçelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olunİstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı OlunGözden Kaçmasın

DIŞARI ÇIKMADAN HAZIRLIKLI OLUN! 3-4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Özellikle Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’da sıcaklıkların artacağını ifade eden Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.”

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu İstanbul
Son Güncelleme:
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
Taciz İfşaları Muhafazakâr Camiaya da Sıçradı! 'Başakşehir'de Ev Açıyorlar' Diyerek Tepki Gösterdi Taciz İfşaları Muhafazakâr Camiaya fa Sıçradı
İstanbul'da Çete Operasyonu... 24 Şüpheli Yakalandı: Dilan Polat'ın Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı Hazırlığındalarmış! Hedef Dilan Polat! Silahlı Saldırı Hazırlığındalarmış!
6 Yıl Sonra Geri Dönüyor! Süper Lig’de Yılın Transferi: Ozan Kabak Yuvasına Geri Dönüyor Süper Lig'de Yılın Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor