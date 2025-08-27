Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’a Cuma Uyarısı Yapıldı! Dışarı Çıkmadan Mutlaka Hazırlıklı Olun, 3-4 Derece Birden Artacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye geneli hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken meteorolojik kaynaklardan yeni bir uyarı yapıldı. Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz için Cuma tarihi verildi.

Dışarı çıkmadan mutlaka hazırlıklı olun. 3-4 derece birden artışa geçecek.

METEOROLOJİ KAYNAKLARINDAN CUMA UYARISI YAPILDI

İstanbul’da yeni haftayla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçti. Vatandaşlar serin havanın ne kadar daha süreceğini araştırırken ünlü meteoroloji sitesi Hava Forum’dan yeni bir uyarı yapıldı. Cuma günü sıcaklıkların tekrardan yükselişe geçeceğini belirten uzmanlar o ilçelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

DIŞARI ÇIKMADAN HAZIRLIKLI OLUN! 3-4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Özellikle Üsküdar, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz’da sıcaklıkların artacağını ifade eden Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaza devam edeceğiz. Cumadan itibaren sıcaklıklar 4-5 derece artacak. Hafta sonu bol güneşli yaz havası var. Eylüle böyle sıcak ve bol güneşli gireceğiz.”