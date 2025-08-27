Taciz İfşaları Muhafazakâr Camiaya da Sıçradı! 'Başakşehir'de Ev Açıyorlar' Diyerek Tepki Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde sosyal medya platformlarında başlayan ve sanat camiasından birçok tanınmış isminde yer aldığı taciz ifşaları gündemi sarsmaya devam ederken, içerik üreticisi Fatma Özkaya da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özkaya, ifşa dalgasının muhafazakâr çevrelere ne zaman sıçrayacağını merak ettiği belirterek, yayınladığı video gündem oldu.

'MASUM DEĞLSİN, SADECE SIRA SANA GELMEDİ'

Fatma Özkaya, muhafazakâr camia içerisinde de taciz ve istismarın var olduğunu ifade ederek, bu konuların genellikle üzerinin örtüldüğünü belirtti. “Masum değilsin, sadece sıra sana gelmedi” diyen Özkaya, "Siz ne yapıyorsunuz, Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi 'Ay çocuk olmasa ayrılırdım' dert yanmalarınızla, yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Dinin çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'İÇERİDE DE SAVAŞ VERİYORLAR'

Özkaya, edebiyat dergilerinde yazmak isteyen genç kadınların, camia içindeki bazı erkek figürler tarafından suistimal edildiğini, hayallerinin ve güvenlerinin bu şekilde yıkıldığını dile getirdi. Bunun da açık bir istismar biçimi olduğunu belirten Özkaya, bu durumun genç kadınların psikolojik dayanıklılığını da ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Muhafazakâr çevrede taciz vakalarının ifşasının çok daha zor olduğuna dikkat çeken Özkaya, genç kadınların sadece toplumsal baskılarla değil, aynı zamanda kendi aileleri ve yakın çevreleriyle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Özkaya, "Muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de en yakınlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya, yer edinmeye çalışıyorlar. Okumaya, çalışmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN SUSMA LÜKSÜ KALMADI'

Konuşmasının sonunda ise susmanın artık bir seçenek olmadığını vurgulayan Fatma Özkaya, herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. Muhafazakâr çevrede de ifşaların geleceğinin sinyalini veren Özkaya, "Cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. O yüzden İslamcı abiciğim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi