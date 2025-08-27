Kapalıçarşı'da Dev 'Pırlanta' Operasyonu! Değeri Tam 1 Milyar 250 Milyon TL... Gözaltılar Var

İstanbul’da kaçak pırlanta ve değerli taş ticaretine yönelik operasyonda, Kapalıçarşı’daki 23 iş yerinde arama yapıldı. 40 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, ziynet eşyası, tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurtdışından kaçak yollarla getirilen pırlanta ve değerli taşların ticaretine büyük bir darbe vuruldu. İlk etapta, kaçak yollarla ülkeye pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşları getiren ve bunları bilerek satın alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 155 kilo 602 gram (1359 karat) değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

40 GÖZALTI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, İstanbul’un tarihi ticaret merkezi Kapalıçarşı’da bulunan 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, 1132 adet değerli maden taşı, 267 parça tarihi eser, ateşli silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.

MÜFETTİŞLER İNCELEMEDE BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen vergi müfettişleri de operasyonlara katılarak incelemelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takiplerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

