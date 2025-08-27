İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun
Türkiye’ye yönelik meteorolojiden uyarı yapıldı. Eylül ayına sayılı günler kala hava durumu raporuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye kötü haber. Bir anda tepetaklak olacak, hazırlıklı olun.
Meteorolojiden Türkiye’ye yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Eylül ayında vatandaşlar güncel hava durumunun nasıl olacağını sorgularken Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin'den kötü haber verildi.
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye bölgesel uyarı yapıldı. Düştü derken tekrardan yükselecek. Kimse bu kadarını beklemiyordu.
METEOROLOJİDEN KÖTÜ HABER VERİLDİ
Doğru hava tahminleriyle tanınan emekli Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye’yi bekleyen kara haberi verdi. Şahin, Ağustos sonu ve Eylül ayının ilk haftası için yeniden yüksek sıcaklıkların etkili olacağını ve yağışların yetersiz kalacağını belirtti.
KURAKLIK KRİZİ SÜRÜYOR
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının modern tarihin en sıcak ve kurak aylarından biri olarak geçtiği düşünüldüğünde, Eylül ayındaki sıcak hava beklentisi krizi daha da derinleştiriyor. Birçok ilde tarımsal faaliyetler, sulama yapılamadığı için sekteye uğrarken, tatil yöreleri de artan nüfus ve su kıtlığı nedeniyle su kesintileriyle karşı karşıya kalıyor.
Murat Şahin'in verileri, kuraklığın etkisinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve bu durumun hem tarım sektörüne hem de içme suyu kaynaklarına ciddi zararlar vereceğini gösteriyor.
YÜKSEK SICAKLIKLAR YURDA GERİ DÖNÜŞ YAPACAK
Şahin'e göre, önümüzdeki 10-15 günlük dönemde yağış için olumlu bir sistem görünmüyor. Ağustos sonu itibarıyla iç kesimlerde sıcaklıklar tekrar yükselecek ve bu durum Eylül ayının ilk haftasında da devam edecek. Bu, vatandaşların hem su tüketimine hem de elektrik faturalarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Uzmanlar, bu durumun kalıcı etkilerinden korunmak için acilen su tasarrufu önlemlerinin alınması gerektiğini ve uzun vadeli su yönetimi planlarının hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.