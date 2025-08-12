Milli Takımın Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü: Kolunda Serum Takılı Halde, Cansız Bedeni Bulundu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, bir doktorun evinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak çalışan Dr. Sedanur Bağdigen’e ulaşamayan meslektaşları durumdan endişelenerek doktorun ikamet ettiği rezidansa gitti.

Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Bağdigen’i yatak odasında, kolunda serum takılı halde hareketsiz yatarken buldu.

Dr. Sedanur Bağdigen

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Dr. Sedanur Bağdigen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Takım doktorluğu yapmıştı

MİLLİ TAKIM'DA DA GÖREV YAPMIŞTI

Dr. Bağdigen’in geçmişte Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Dr. Sedanur Bağdigen'in cansız bedeni bulundu

ATUDER’DEN TAZİYE MESAJI

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “"İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA