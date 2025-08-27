Eşinin Öldürdüğü Neşe'nin Arkadaşıyla Mesajları Ortaya Çıktı: 'Hakkınızı Helal Edin, Gelecek Umudu Kalmadı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'de eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen Neşe Karakaya'nın cinayetten 1 ay önce arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. O dönem yaşanan tartışma sonucu evi terk edip ailesinin yanına giden Neşe Karakaya'nın eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağı korkusu yaşadığı mesajlara yansıdı. Karakaya'nın, "Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" dediği görüldü.

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya yere yığılırken, eşi intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Onur Karakaya da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Neşe Karakaya, 10 Ağustos'ta eşi Onur Karakaya tarafından öldürüldü

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın babaevine sığındığı belirtildi. Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü

. Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, 'Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine' dediği, Neşe Karakaya'nın da 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı. Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

Neşe Karakaya'nın arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı

Kaynak: DHA