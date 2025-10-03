CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 8 Ekim 2023'te yaptığı 38. İl Kongresi ile ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine açtığı dava bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşmada kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine karar veren mahkeme davayı 21 Kasım’a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'usulsüzlük' iddiaları sonrası dava açmıştı

NELER OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

DELEGELERE 'PARA TEKLİFİ' İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yaptığı 38. İl Kongresi ile ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine dava açmıştı. Soruşturma kapsamında delegelere oy vermeleri için para teklifleri yapıldığı öne sürülmüştü.

10 PARTİ YÖNETİCİSİNE DAVA

Savcılık, İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dava açmıştı.

Ayrıca dosyada adı geçen CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında da aynı suçlamalardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

22 AY SONRA İDDİANAME

Yaklaşık 22 ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu seçimle ilgili iddianame düzenlemişti.

İddianamede soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ihbar dilekçesiyle başlatıldığı, ihbarcının bazı delegelere para teklif edildiğini ileri sürdüğü belirtilmişti. İddianamede Tolgahan Erdoğan ile Müslim Aytaç'ın tanık olarak beyanlarına yer verilmişti.

GÜRSEL TEKİN KAYYIM OLARAK ATANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimini görevden uzaklaştırmış, Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı. CHP, mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almış, Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını almıştı.

Çelik, resmen yeniden başkan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, il binasında nöbet tutan partililere teşekkür etmiş ve kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söylemişti.

