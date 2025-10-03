Sıcaklık Düştü Kabus Geri Döndü! Çocuklardan Yaşlılara Herkes Risk Altında, Salgının Eli Kulağında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış ayının kendini hissettirmeye başlaması ile birlikte uzmanlardan salgına dönüşebilecek hastalıklara karşı uyarılar da tek tek sıralandı.

Bronşit ve zatürre gibi hastalıklarda artış yaşandığını belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, bağışıklık sistemini korumak için aşı, hijyen ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Sıcaklık düştü vakalar arttı

SİNÜZİT, BRONŞİT VE ZATÜRRE

Dr. Betül Kaya, özellikle grip, soğuk algınlığı, RSV ve koronavirüs gibi virüslerin bu dönemlerde daha kolay yayıldığını söyleyerek sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların da daha sık görüldüğünü vurguladı.

NELER BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR?

Dr. Kaya, ani sıcaklık ve nem değişimlerinin vücudun savunma mekanizmalarını zayıflattığını ifade ederek şunları söyledi: Sıcaklık değişimleri solunum yollarındaki koruyucu mukozayı kurutur. Ayrıca güneş ışığının azalması D vitamini üretimini azaltır. Uyku düzeninin bozulması, artan stres seviyesi ve okulların açılmasıyla kalabalık ortamlara girilmesi de bağışıklığı zayıflatan diğer faktörler arasında.

HERKES RİSK ALTINDA

Dr. Kaya, özellikle çocukların bağışıklık sisteminin henüz gelişmediğini, yaşlı bireylerde ise bağışıklık yanıtlarının yavaşladığını ifade etti. Kronik rahatsızlığı olan kişilerin ise düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımıyla sağlıklarını korumaları gerektiğini vurguladı.

Kaya "Grip ve zatürre aşıları, özellikle risk gruplarındaki kişiler için hayati öneme sahiptir. Ayrıca D vitamini, çinko ve C vitamini takviyeleri de eksiklik durumunda kısa süreli olarak kullanılabilir” dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Beslenme ve hareketin bağışıklık sisteminin temel taşları olduğunu belirten Dr. Kaya, “Her gün taze sebze-meyve, tam tahıl, sağlıklı yağ ve protein tüketilmeli. Haftada en az üç gün, 30 dakikalık yürüyüşler yapılmalı. Uyku süresi de erişkinlerde 7-9 saat, çocuklarda 9-11 saat arasında olmalı” önerilerinde bulundu.

Bağışıklık destekleyici gıdalardan bazıları ise şöyle:

C vitamini: Turunçgiller, kivi, kırmızı biber, brokoli

D vitamini: Güneş ışığı, somon, yumurta

Çinko: Kabak çekirdeği, badem, deniz ürünleri

Omega-3: Balık, ceviz, keten tohumu

Probiyotik: Yoğurt, kefir, ev yapımı turşular

