Sonbahar aylarında Kovid-19 vakalarının artışa geçtiğini belirten uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda virüsün hızla yayıldığını söyledi. Grip sanılarak test yaptırılmayan vakaların bulaştırıcılığı 'sessizce' artırdığına dikkat çekiliyor.

Pandemi Bitti, Kovid-19 Bitmedi! 'Vakalar Artıyor'
Havaların soğumasıyla birlikte virüslerin yayılımı arttı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, son haftalarda Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemlendiğini belirterek toplum sağlığı açısından önemli uyarılarda bulundu.

Pandemi Bitti, Kovid-19 Bitmedi! 'Vakalar Artıyor' - Resim : 1
Sonbahar aylarında Kovid-19 vakalarının artışa geçtiğini belirten uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda virüsün hızla yayıldığını söylüyor

Doç. Dr. Boşnak, polikliniğe başvuran hastalarda artan sayıda Kovid-19 tespit edildiğini, ancak çoğu kişinin bu durumu grip ya da soğuk algınlığı sanarak test yaptırmadan evine döndüğünü ifade etti. “Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, virüsün yayılımını hızlandırıyor. Halkımızın büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor. Ancak bu, bulaştırıcılığı azaltmıyor. Aksine, farkında olmadan birçok kişiye virüs taşıyan vakalar hızla artıyor” dedi.

Pandemi Bitti, Kovid-19 Bitmedi! 'Vakalar Artıyor' - Resim : 2
Uzmanlar kapalı alanlarda maske takmanın önemli olduğunu belirtiyor

'KAPALI ALANLARA DİKKAT'

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi yetersiz havalandırılan mekanlarda virüs bulaşma riskinin arttığını vurgulayan Boşnak, “Maske kullanımı ve hijyen önlemleri yeniden önem kazandı. Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı gibi belirtilerle gelen hastalar test yaptırmaktan kaçınıyor. Bu da toplumda sessiz bir yayılımın artmasına neden oluyor ve özellikle bağışıklığı zayıflamış yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlarda hastalığın ağır seyretmesine yol açabiliyor." dedi.

Pandemi geride kalsa da Kovid-19'un hala yayılım gösterdiğini söyleyen Boşnak, "Aşı, maske, hijyen ve mesafe gibi temel önlemleri hatırlamak toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

