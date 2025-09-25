Uzman İsim ‘Asla Hafife Almayın’ Diyerek Uyardı

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Öksürük sonrası aniden başlayan ve geçmeyen göğüs ağrısının, ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Son Güncelleme:
Uzman İsim ‘Asla Hafife Almayın’ Diyerek Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Öksürük sonrası aniden başlayan ve geçmeyen göğüs ağrısının, ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini söyleyen Medical Point Gaziantep Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Daha çok yaşlı ve osteoporozu olan hastalarda görülmekle birlikte genç bireylerde, spor yapan kişilerde öksürük kaynaklı kaburga kırıklarının arttığına dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulundu.

“SADECE BİR KAS SPAZMI DEĞİL”

Öksürüklerin kaburga kemiklerini kırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ekber Şahin, "Birçok kişi şiddetli öksürüğün sadece kas ağrısına neden olacağı düşünülsede yoğun ve kontrolsüz öksürük ataklarının, göğüs kafesine fazla baskı yaparak kaburga kemiklerinde kırıklara neden olabilir. Özellikle grip, zatürre veya COVID-19 sonrası dönemde bu tür vakaları daha sık görüyoruz. Öksürükle başlayan ve dinmeyen göğüs ağrıları, sadece bir kas spazmı değil, kaburga kırığı olabilir" dedi.

“ÇOĞU ZAMAN FARK EDİLMEYEBİLİR”

Kaburga kırıklarının travmasız geliştiği için çoğu zaman fark edilmeyebileceğini belirten Prof. Dr. Şahin, belirtileri sıralayarak, "Kaburga kırıkları, travmasız geliştiği için çoğu zaman fark edilmeyebilir. Ancak aşağıdaki belirtiler varsa dikkatli olunmalı. Ani başlayan, keskin ve lokalize göğüs ağrısı, derin nefes alma, öksürme ya da gülme sırasında şiddetlenen batıcı ağrı, nefes alırken zorlanma, uykudan uyandıracak şiddette ağrı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Haftada Kaç Kez Balık Tüketmeli? Uzmanı Açıkladı Haftada Kaç Kez Balık Tüketmeli? Uzmanı Açıkladı
Eskişehir'de Sigarayı Bırakmayan İsteyenlere Özel Destek Eskişehir'de Sigarayı Bırakmayan İsteyenlere Özel Destek
Fenerbahçe Hayatını Bitirdi! Acun Ilıcalı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı Ölüm Döşeğinde Vereceği Son Mesajı Açıkladı
Hükümet Resmen Düğmeye Bastı! O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı: İşte Yararlanacak Kesim ve Gün Sayısı O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı