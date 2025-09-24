Eskişehir'de Sigarayı Bırakmayan İsteyenlere Özel Destek

Eskişehir'de Sigara Bırakma Poliklinikleri'nin artık uzaktan hasta değerlendirme muayenesi ile de vatandaşlara destek sunduğu duyuruldu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı desteğiyle sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için önemli bir yenilik hayata geçireceğini duyurdu.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Sivrihisar Devlet Hastanesi ve Çifteler Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Sigara Bırakma Poliklinikleri, artık uzaktan hasta değerlendirme muayenesi ile de vatandaşlara destek sunuyor.

HASTANEYE GİDEMEYENLER DE DÜŞÜNÜLDÜ

Bu sayede vatandaşlar, sigara bırakma sürecinde evlerinden çıkmadan uzman hekimlerle görüşebiliyor. İnternet üzerinden yapılan bu muayeneler, şehir merkezinden uzak yaşayan, zamanı kısıtlı olan veya sağlık durumu nedeniyle hastaneye gelemeyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Uzaktan muayene uygulaması sayesinde sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlar da aynı hizmetten yararlanabiliyor. Böylece sigara bırakma sürecinde daha geniş bir kesime ulaşmak mümkün oluyor.

“EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ”

Uygulamanın önemine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Sigara, halk sağlığımızı tehdit eden en önemli risklerden biri. Biz bu mücadeleyi yalnızca polikliniklerimizle değil, dijital imkânlarla da sürdürüyoruz. Uzaktan muayene sayesinde vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan hekimlerimizden destek alabilecek" dedi.

Kaynak: İHA

