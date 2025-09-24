Uzmanı Uyardı! Kış Yaklaşırken Bu Hastalığa Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişmeye başladı. hastalıklara karşı uyaran Gaziantep Özel Anka Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Eylül ayı, tatil sonrası düzensiz beslenmenin ve sıcak-soğuk hava değişimlerinin etkisiyle sindirim sistemi şikâyetlerinin arttığı bir dönemdir. Asitli içeceklerden, aşırı yağlı yiyeceklerden ve hijyenik koşullarda saklanmamış gıdalardan uzak durmak çok önemli" dedi.

Dr. Bilgen, özellikle okul döneminin başlamasıyla çocuklarda mide ağrıları ve bağırsak enfeksiyonlarının arttığını belirterek, el hijyeni, düzenli ve sağlıklı öğünler ve bol sıvı tüketimi gibi önlemlere dikkat çekti.

"DOKTORA BAŞVURMALI"

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Mevsim geçişlerinde sağlığı korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek ve paketli-hazır gıda tüketimini azaltmak gerekiyor. Karın ağrısı, ateş, ishal veya bulantı gibi şikayetlerin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı" diye konuştu.

