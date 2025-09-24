Uzmanı Uyardı! Kış Yaklaşırken Bu Hastalığa Dikkat

Gaziantep Özel Anka Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, özellikle reflü, gastrit, bağırsak sendromuna karşı uyardı.

Son Güncelleme:
Uzmanı Uyardı! Kış Yaklaşırken Bu Hastalığa Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişmeye başladı. hastalıklara karşı uyaran Gaziantep Özel Anka Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Eylül ayı, tatil sonrası düzensiz beslenmenin ve sıcak-soğuk hava değişimlerinin etkisiyle sindirim sistemi şikâyetlerinin arttığı bir dönemdir. Asitli içeceklerden, aşırı yağlı yiyeceklerden ve hijyenik koşullarda saklanmamış gıdalardan uzak durmak çok önemli" dedi.

Dr. Bilgen, özellikle okul döneminin başlamasıyla çocuklarda mide ağrıları ve bağırsak enfeksiyonlarının arttığını belirterek, el hijyeni, düzenli ve sağlıklı öğünler ve bol sıvı tüketimi gibi önlemlere dikkat çekti.

"DOKTORA BAŞVURMALI"

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Bilgen, "Mevsim geçişlerinde sağlığı korumak için bağışıklık sistemini güçlendirmek, taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek ve paketli-hazır gıda tüketimini azaltmak gerekiyor. Karın ağrısı, ateş, ishal veya bulantı gibi şikayetlerin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı" diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Korona Kabusu Geri mi Geliyor? Uzman İsimden Flaş Açıklama Korona Kabusu Geri mi Geliyor? Uzman İsimden Flaş Açıklama
Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt Parasetamol Tehlikeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te