Sivrisineklerin Taşıdığı Tehlikeli Virüs Dünya Genelinde Yayılıyor

Son raporlara göre, Çin’in güneyinde yaklaşık 10 bin vaka tespit edildi. En çok etkilenen bölgeler arasında Foshan ve Guangzhou kentleri bulunuyor. Uzmanlar, bu yıl yaşanan yoğun muson yağmurlarının sele yol açtığını, biriken kirli ve durgun suların ise sivrisinekler için ideal üreme alanı haline geldiğini belirtiyor. Bu durum, virüsün yayılmasını hızlandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

HASTALIĞIN SEYRİ NASIL?

Chikungunya enfeksiyonuna yakalananların büyük kısmı bir ila iki hafta içinde iyileşiyor. Ancak hastaların yaklaşık yüzde 12’sinde eklem ağrıları üç yıla kadar devam edebiliyor. Çok küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde nadir de olsa ölümcül sonuçlar görülebiliyor.

AVRUPA İÇİN RİSK VAR MI?

Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin (UKHSA) verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında İngiltere’de 73 chikungunya vakası kayıtlara geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artış anlamına geliyor. Vakaların büyük çoğunluğunu ise Güneydoğu Asya seyahatlerinden dönen İngiliz vatandaşları oluşturuyor.

DSÖ'DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Temmuz ayında yaptığı açıklamada, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsünün farklı bölgelerde hızla yayıldığını ve dünya genelinde ciddi bir sağlık tehdidine dönüştüğünü bildirmişti.

