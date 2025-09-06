Sivrisineklerin Taşıdığı Tehlikeli Virüs Dünya Genelinde Yayılıyor

Sağlık uzmanları, sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan chikungunya virüsünün küresel ölçekte hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Virüs; yüksek ateş, eklem ve kas ağrıları, şişlik, mide bulantısı, cilt döküntüsü ve yoğun yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Hastalık genellikle kısa sürede atlatılsa da, bazı vakalarda eklem ağrıları aylarca hatta yıllarca sürebiliyor.

Sivrisineklerin Taşıdığı Tehlikeli Virüs Dünya Genelinde Yayılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son raporlara göre, Çin’in güneyinde yaklaşık 10 bin vaka tespit edildi. En çok etkilenen bölgeler arasında Foshan ve Guangzhou kentleri bulunuyor. Uzmanlar, bu yıl yaşanan yoğun muson yağmurlarının sele yol açtığını, biriken kirli ve durgun suların ise sivrisinekler için ideal üreme alanı haline geldiğini belirtiyor. Bu durum, virüsün yayılmasını hızlandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sivrisineklerin Taşıdığı Tehlikeli Virüs Dünya Genelinde Yayılıyor - Resim : 1

HASTALIĞIN SEYRİ NASIL?

Chikungunya enfeksiyonuna yakalananların büyük kısmı bir ila iki hafta içinde iyileşiyor. Ancak hastaların yaklaşık yüzde 12’sinde eklem ağrıları üç yıla kadar devam edebiliyor. Çok küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde nadir de olsa ölümcül sonuçlar görülebiliyor.

AVRUPA İÇİN RİSK VAR MI?

Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin (UKHSA) verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında İngiltere’de 73 chikungunya vakası kayıtlara geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artış anlamına geliyor. Vakaların büyük çoğunluğunu ise Güneydoğu Asya seyahatlerinden dönen İngiliz vatandaşları oluşturuyor.

Sivrisineklerin Taşıdığı Tehlikeli Virüs Dünya Genelinde Yayılıyor - Resim : 2

DSÖ'DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Temmuz ayında yaptığı açıklamada, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsünün farklı bölgelerde hızla yayıldığını ve dünya genelinde ciddi bir sağlık tehdidine dönüştüğünü bildirmişti.

Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devinin Hisseleri Çakıldı: Yatırımcısı Neye Uğradığını ŞaşırdıDünyaca Ünlü Spor Giyim Devinin Hisseleri Çakıldı: Yatırımcısı Neye Uğradığını ŞaşırdıEkonomi

Tesla Batarya Değişim Fiyatı Belli OlduTesla Batarya Değişim Fiyatı Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sivrisinek Hastalık
Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor Prof. Dr. Canan Karatay Üstüne Basa Basa Uyardı: Bu Gıdalar Kan Şekerini Fırlatıyor
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi?
Stresi Azaltıyor, Doğal Antioksidan Olarak Biliniyor: Lokanta Kasalarında Duruyor, Kimse Yüzüne Bakmıyor Stresi Azaltıyor, Doğal Antioksidan Olarak Biliniyor: Lokanta Kasalarında Yüzüne Bakılmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı