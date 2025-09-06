Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu

7-8 Eylül gecesi Türkiye’den izlenebilecek 'kanlı ay' tutulması sosyal medyada deprem söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Deprem Bilimci Serkan İçelli, gökyüzündeki olayların tektonik hareketleri etkilemediğini belirterek, iddiaları bilimsel dayanağı olmayan spekülasyonlar olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme:
Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 7-8 Eylül gecesi yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından birine sahne olacak. Halk arasında “kanlı ay” olarak bilinen tam ay tutulması, birçok noktadan çıplak gözle izlenebilecek ve Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği için kızıl bir renge bürünecek. Görsel şölen yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek.

Bu tutulma öncesinde sosyal medyada, “kanlı ay” tutulmasının depremleri tetikleyebileceğine dair iddialar yeniden gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve astroloji kaynakları, tutulmanın büyük depremleri etkileyebileceğini öne sürdü.

Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu - Resim : 1
Kanlı ay tutulmasının depremleri tetikleyeceği öne sürüldü

DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Serkan İçelli, “gökyüzündeki olaylar yerdeki tektonizmayı etkilemez” diyerek, bu tür iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. İçelli, “Bunlar sadece kelime oyunudur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım” ifadelerini kullandı.

Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu - Resim : 2
Deprem Bilimci Serkan İçelli, ay tutulmalarının depremleri tetiklemediğini söyledi

'KENDİNİZİ YEM ETMEYİN'

Bu tür şeylere inanılmaması gerektiğini ifade eden İçelli, "En çok konuşulan ay tutulmaları, güneş tutulmaları denizdeki gelgitleri oluşturabiliyor ama aynı zamanda ay her yıl bizden 3,5 cm uzaklaşıyor. Bizim kuvvetimiz aya daha fazla etki ediyor. Bazı astrologlara bakıyoruz ayın 10’una dikkat çekiyor veya 20’sine dikkat çekiyoruz. Bunlar sadece kelime oyunları, hiçbir bilimsel tutarlılığı yok. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım. Bunlar tamamen sansasyonel, sizi provoke etmek için dezenformasyon kokan haberler. Sizin aklınız ile oynuyorlar. Kendinizi yem etmeyin" şeklinde konuştu.

Yılın En Uzun 'Kanlı Ay' Tutulması Geliyor! Gökyüzü O Tarihte Kızıla BoyanacakYılın En Uzun 'Kanlı Ay' Tutulması Geliyor! Gökyüzü O Tarihte Kızıla BoyanacakYaşam
Gökyüzü Karardı, Korkular Geri Döndü: Ay Tutulması Ne Zaman? Depremi Tetikleyecek mi?Gökyüzü Karardı, Korkular Geri Döndü: Ay Tutulması Ne Zaman? Depremi Tetikleyecek mi?Yaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanlı Ay Tutulması Deprem
Son Güncelleme:
6 Eylül 2025 Burç Yorumları: Her Şey Daha da Zorlaşacak 6 Eylül 2025 Burç Yorumları: Her Şey Daha da Zorlaşacak
Stresi Azaltıyor, Doğal Antioksidan Olarak Biliniyor: Lokanta Kasalarında Duruyor, Kimse Yüzüne Bakmıyor Stresi Azaltıyor, Doğal Antioksidan Olarak Biliniyor: Lokanta Kasalarında Yüzüne Bakılmıyor
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Sadece O Bölgeyi İşaret Etti İstanbul Depreminin Şiddetini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... İstanbul ve Ankara Listede Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
Artvin’de Feci Kaza! 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler 200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!
Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti! Üniversitelere Rektör Ataması... Boğaziçi Dikkat Çekti!