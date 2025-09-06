Kanlı Ay Tutulması Depremleri Tetikler mi? Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu
7-8 Eylül gecesi Türkiye’den izlenebilecek 'kanlı ay' tutulması sosyal medyada deprem söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Deprem Bilimci Serkan İçelli, gökyüzündeki olayların tektonik hareketleri etkilemediğini belirterek, iddiaları bilimsel dayanağı olmayan spekülasyonlar olarak nitelendirdi.
Türkiye, 7-8 Eylül gecesi yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından birine sahne olacak. Halk arasında “kanlı ay” olarak bilinen tam ay tutulması, birçok noktadan çıplak gözle izlenebilecek ve Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği için kızıl bir renge bürünecek. Görsel şölen yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek.
Bu tutulma öncesinde sosyal medyada, “kanlı ay” tutulmasının depremleri tetikleyebileceğine dair iddialar yeniden gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve astroloji kaynakları, tutulmanın büyük depremleri etkileyebileceğini öne sürdü.
DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Serkan İçelli, “gökyüzündeki olaylar yerdeki tektonizmayı etkilemez” diyerek, bu tür iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını vurguladı. İçelli, “Bunlar sadece kelime oyunudur. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım” ifadelerini kullandı.
'KENDİNİZİ YEM ETMEYİN'
Bu tür şeylere inanılmaması gerektiğini ifade eden İçelli, "En çok konuşulan ay tutulmaları, güneş tutulmaları denizdeki gelgitleri oluşturabiliyor ama aynı zamanda ay her yıl bizden 3,5 cm uzaklaşıyor. Bizim kuvvetimiz aya daha fazla etki ediyor. Bazı astrologlara bakıyoruz ayın 10’una dikkat çekiyor veya 20’sine dikkat çekiyoruz. Bunlar sadece kelime oyunları, hiçbir bilimsel tutarlılığı yok. Baktığınız zaman elektromanyetik dalgaların gelişi veya yer çekimi kütleden bahsettiğimizde depremlerle bir alakası olmadığını söyleyebiliriz. Bunlara inanmayalım. Bunlar tamamen sansasyonel, sizi provoke etmek için dezenformasyon kokan haberler. Sizin aklınız ile oynuyorlar. Kendinizi yem etmeyin" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA