Gökyüzü Karardı, Korkular Geri Döndü: Ay Tutulması Ne Zaman? Depremi Tetikleyecek mi?

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2025 yılı, gökyüzü tutkunları için oldukça hareketli geçiyor. Astronomi takvimine göre yıl boyunca çeşitli gök olayları yaşanacak. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, 29 Mart’ta gerçekleşen kısmi Güneş tutulması oldu. Ancak bu tutulma Türkiye’den izlenemedi.

BU YIL GÜNEŞ TUTULMASI OLDU MU?

Evet, yılın ilk büyük gök olayı olan Güneş tutulması 29 Mart 2025’te yaşandı. Her ne kadar bu tutulma Türkiye’den görülmemiş olsa da, tutulma gökyüzü meraklılarının radarına girmeyi başardı. Yıl içerisinde başka gök olayları da yaşanacak olsa da, bu kısmi tutulma önemli bir gelişmeydi.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay gözlemcileri için sevindirici haber: 7 Eylül 2025’te parçalı bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Türkiye’nin büyük bir bölümünden gözlemlenebilecek. Havanın açık olması durumunda, çıplak gözle izlenmesi mümkün olan bu gök olayı, gece gökyüzünü etkileyici bir manzaraya dönüştürecek.

TUTULMALAR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Toplumda sıkça sorulan sorulardan biri de tutulmaların depremleri tetikleyip tetiklemediği. Bilim insanları bu konuda net: Hayır, tutulmalar depremleri tetiklemez.

NASA, USGS ve AFAD gibi bilimsel kurumlara göre, Güneş ya da Ay tutulmalarının yer kabuğunda sismik gerilimi artıracak bir etkisi bulunmuyor. Depremler, yer kabuğundaki enerji birikimi ve fay hatlarının kırılmasıyla oluşur; gök olaylarıyla doğrudan bir bağlantısı yoktur.

BİLİMSEL GERÇEK NE DİYOR?

Jeoloji uzmanları, tutulmaların yalnızca Güneş, Dünya ve Ay'ın belirli bir düzlemde hizalanmasıyla meydana geldiğini vurguluyor. Bu hizalanmanın sismik faaliyetleri tetikleyecek fiziksel bir etkisi yok. Yani tutulmalar, sadece gökyüzünün görsel bir şölenidir; yer altı hareketlerinin nedeni değildir.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, özellikle 7 Eylül’deki Ay tutulması, Türkiye genelinde geniş bir alandan gözlemlenebilecek. Tutulmayı izlemek isteyenler için bulutsuz ve açık bir hava şartı oldukça önemli. Gözlem noktaları seçilirken ışık kirliliğinden uzak alanlar tercih edilmeli.

GÖZLEM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Güneş tutulmaları sırasında asla çıplak gözle Güneş’e bakılmamalı. Özel tutulma gözlükleri ya da sertifikalı filtreler kullanmak şart.

Ay tutulmaları ise göz sağlığına herhangi bir zarar vermez ve çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. En iyi görüntü için şehir ışıklarından uzak ve yüksek bir konum tercih edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi