Yılana Kafa Tutan Kedi, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Alanya’da bir sokak kedisi ile yılan arasında geçen nefes kesici anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Apartman girişinde yaşanan kovalamaca kısa süreli paniğe neden oldu. Kedinin ısrarlı takibi sonucu yılan yeşil alana kaçarak izini kaybettirdi. Kedinin yılana kafa tuttuğu anların görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın girişinde yaşanan sokak kedisi ile yılanın karşılaşması ilginç anlara sahne oldu. Hacımehmetli Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir apartmanın önünde duran kedi, yakınında sürünen yılanı fark ederek ani hamlelerle saldırıya geçti. Kedinin patileriyle uzaklaştırmaya çalıştığı yılan savunmaya geçerken, apartman girişine yönelerek korkuluklara tırmanmaya çalıştı.

Kısa süren mücadelede yılan, binadan uzaklaşarak bahçedeki yeşil alana doğru kaçtı. Kedinin peşinden gitmesiyle her iki hayvan da kısa sürede gözden kayboldu. O anlara tanıklık eden çevredeki vatandaşlar ise yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde kedinin dikkatli ve temkinli hareketleri, zaman zaman patiyle yaptığı ataklar ve yılanın kaçma çabaları net biçimde yer aldı. Olay, sosyal medyada ilgi çekerken, kullanıcılar kediye cesareti nedeniyle övgü dolu yorumlar yaptı.

Kaynak: İHA

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