Adı Konulamayan Tehlike! Tokat, Çankırı, Tunceli… Peş Peşe Can Kayıpları

Tunceli'de 69 yaşındaki Haydar Kemaç’ın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, Çankırı ve Tokat’tan da acı haberler geldi. Çankırı’da 42 yaşındaki, 5 çocuk annesi Fidan Çeküç ile Tokat’ta aynı şekilde 5 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, KKKA sebebiyle hayatını kaybetti.

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Adı Konulamayan Tehlike! Tokat, Çankırı, Tunceli… Peş Peşe Can Kayıpları
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Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle yaşanan can kayıpları artıyor. Tokat, Çankırı ve Tunceli'den ardı ardına acı haberler geldi.

5 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi. Beş çocuk annesi olan Ekinci’nin cenazesi, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Üçgöl köyüne götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa verildi.

Adı Konulamayan Tehlike! Tokat, Çankırı, Tunceli… Peş Peşe Can Kayıpları - Resim : 1

ÇANKIRI'DA KENE ISIRMASI CAN ALDI

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran’da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kene ısırması sonrası KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, sırasıyla Çankırı Devlet Hastanesi’ne ve ardından durumu ağırlaşınca Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen 19 Haziran’da hayatını kaybetti.

KKKA ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Haydar Kemaç, iki gün önce rahatsızlanarak İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. KKKA şüphesiyle önce Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Kemaç, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni yapılacak test sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Kemaç’ın cenazesi Pertek’e götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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