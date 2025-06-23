Sineklerin En Çok Isırdığı Saatler Açıklandı! Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

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Sivrisineklerden korunmak, yalnızca geceleri rahat uyumak için değil Zika, dengue ve sarı humma gibi ciddi hastalıkların yayılmasını önlemek açısından da büyük önem taşıyor. Ancak pek çok kişinin bilmediği bir detay ortaya çıktı. Sivrisineklerin en aktif ve en ısırgan oldukları belirli saat aralıkları bulunuyor.

GÜN BATIMIYLA BİRLİKTE HAREKETE GEÇİYORLAR

Uzmanlara göre, sivrisinekler en yoğun şekilde akşam saatlerinde ve gün doğmadan hemen önceki erken sabah saatlerinde saldırıya geçiyor. Bu zaman dilimlerinde hava serinliyor, ışık seviyesi azalıyor ve nem oranı yükseliyor. Tüm bu koşullar sivrisinekler için ideal yaşam ve hareket alanı oluşturuyor.

GECE BOYUNCA TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Sadece gün batımında değil, gece boyunca da sivrisinek aktivitesi yüksek kalabiliyor. Özellikle açık pencereler, bahçeler, balkonlar ya da kamp alanları bu saatlerde sivrisineklerin hedefi haline geliyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gün batımı ve gün doğumu saatlerinde uzun kollu giysiler tercih edilmeli.

Pencerelere sineklik takılmalı, uyurken cibinlik kullanılmalı.

Su birikintileri sık sık boşaltılarak üreme alanları ortadan kaldırılmalı.

Sivrisineklerin saatlik hareket döngüsünü bilmek, korunma yöntemlerini daha etkili kullanmayı sağlıyor. Kaşıntıdan öteye geçebilecek riskleri en aza indirmek için bu saatlere dikkat etmekte fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi