Yeni Kan Grubu Ortaya Çıktı: Dünyada Sadece 1 Kişide Görüldü

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Tıp dünyasında çığır açan bir gelişmeye imza atıldı. Fransa Kan Transfüzyon Ajansı (EFS), dünya genelinde yalnızca bir kişide tespit edilen yeni bir kan grubunun keşfedildiğini duyurdu. Bu sıradışı buluş, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği (ISBT) tarafından da resmen onaylanarak dünyanın 48. kan grubu olarak literatüre geçti.

RUTİN KAN TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Fransa'da yaşayan 54 yaşındaki bir kadının geçirdiği cerrahi işlem öncesi yapılan rutin kan testlerinde, ilk kez 2011 yılında “alışılmadık” bir antikor yapısı tespit edildi. Ancak dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle araştırmalar sınırlı kaldı. Gelişmiş genetik analiz yöntemlerinin devreye girmesiyle, 2019 yılında bilim insanları bu nadir durumun altında yatan genetik mutasyonu ortaya çıkarabildi.

"GWADE NEGATİF" SADECE ONA AİT

Keşfedilen bu benzersiz kan grubu, hastanın doğum yeri olan Guadeloupe adasından esinlenerek “Gwade Negatif” olarak adlandırıldı. Araştırma ekibinden tıbbi biyolog Thierry Peirar, söz konusu kadının şu an dünyada bu kan grubuna sahip olduğu bilinen tek kişi olduğunu belirterek, "Dünyada kendisiyle tam uyumlu başka kimse yok" dedi. Kadının bu nadir kan grubunu, taşıyıcı olan her iki ebeveyninden aldığı mutasyona uğramış bir gen aracılığıyla taşıdığı tespit edildi.

KAN GRUBU BELİRLEME HAYAT KURTARABİLİR

Uzmanlar, kan grubu tayininde yaşanan bu tür keşiflerin, özellikle nadir gruplara sahip bireyler için tedavi sürecinde hayati önem taşıdığını vurguluyor. EFS tarafından yapılan açıklamada, "Yeni kan gruplarının keşfi, nadir gruplara sahip hastaların daha güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilmesini mümkün kılıyor," ifadelerine yer verildi.

GENETİĞİN ROLÜ ARTIYOR

ABO sisteminin 20. yüzyıl başında keşfedilmesinin ardından, kan grupları üzerindeki çalışmalar devam etmiş olsa da, son yıllarda modern genetik teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yeni grupların keşfi hız kazandı. Peirar ve ekibi, “Gwade Negatif” grubuna sahip başka bireylerin de zamanla tespit edilebileceğini umuyor.

Kaynak: Haber Merkezi