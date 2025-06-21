Yeni Yasa Şoke Etti: O 2 Ülkenin Vatandaşlarına Konut Satışı Yasaklandı

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Letonya, ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı yeni kararla Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkede gayrimenkul edinmesini yasakladı. Letonya Parlamentosu tarafından onaylanan düzenleme, "Ulusal Güvenliği Tehdit Eden İşlemleri Kısıtlama Yasası" kapsamında hayata geçirildi.

Yasa, Letonya’da yeni mülk alımlarını kapsıyor. Letonya Kamu Radyosu ve Televizyonu (LSM) tarafından aktarılan bilgilere göre, yasa yürürlüğe girdikten sonra gerçekleştirilecek tüm gayrimenkul alım işlemleri bu kapsamda değerlendirilecek.

Mevcut Mülklere Dokunulmayacak

Halihazırda Rusya ya da Belarus vatandaşlarının sahip olduğu gayrimenkuller yasaktan muaf tutuluyor. Ayrıca, Letonya’da daimi oturma iznine sahip olan kişilere yalnızca tek bir konut alma izni veriliyor. Miras yoluyla elde edilen ya da mahkeme kararıyla kazanılan taşınmazlar da yasa dışında bırakıldı.

Finlandiya Örneği

Letonya’nın attığı bu adım, daha önce benzer bir uygulamayı devreye sokan Finlandiya’yı akıllara getirdi. Finlandiya da yalnızca daimi ikamet iznine sahip Rus vatandaşlarına konut satın alma hakkı tanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi