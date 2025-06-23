Ünlüler Plajda Gizlice Kabak Kabuğu Sürüyor: Gören Şaşırıyor, Deneyen Vazgeçemiyor

Ne krem ne yağ… Plaja gitmeden önce cilde sürülen bu sebze kabuğu bronzlaşmayı hızlandırıyor, cilde parlaklık katıyor! Sosyal medyada hızla yayılan bu doğal yöntem gerçekten işe yarıyor mu, yoksa risk mi taşıyor? İşte detaylar...

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Ünlüler Plajda Gizlice Kabak Kabuğu Sürüyor: Gören Şaşırıyor, Deneyen Vazgeçemiyor
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Yaz mevsiminin favori sebzelerinden biri olan kabak, bu kez kabuğuyla gündemde. Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir güzellik trendine göre, plaja gitmeden önce cilde sürülen taze kabak kabuğu, doğal bronzlaşmayı destekliyor. Ucuz ve doğal bir alternatif arayanlar arasında hızla yayılan bu yöntem, estetik kaygısı olan tatilciler tarafından sıkça uygulanıyor.

KABAK KABUĞUYLA BRONZLAŞMA MODASI

Bronz bir tene kavuşmak isteyen ancak pahalı kremlere ve yağlara para harcamak istemeyenler, kabak kabuğunu doğrudan ciltlerine uygulamayı tercih ediyor. İçeriğinde bulunan beta-karoten ve doğal enzimler sayesinde cilt tonunun daha eşit ve ışıltılı hale geldiği, güneş ışığıyla temas ettiğinde bronzlaşma sürecini hızlandırdığı iddia ediliyor.

DOĞAL PARLAKLIK VE YUMUŞAKLIK

Ünlüler Plajda Gizlice Kabak Kabuğu Sürüyor: Gören Şaşırıyor, Deneyen Vazgeçemiyor - Resim : 1

Yöntemi deneyen birçok kişi, kabak kabuğu uygulaması sonrasında ciltlerinin daha canlı, parlak ve yumuşak göründüğünü söylüyor. Özellikle plaj öncesi kısa süreli uygulamaların güneş altında etkili sonuç verdiği ve doğal bir ışıltı sağladığı belirtiliyor.

HER CİLT TİPİNE UYGUN OLMAYABİLİR

Bitkisel içerikli doğal yöntemlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirten dermatologlar ise bu trende karşı temkinli yaklaşıyor. Kabak kabuğunun içerdiği vitamin ve antioksidanların cilt üzerinde olumlu etkileri olabileceğini kabul eden uzmanlar, ancak hassas ciltlerde alerjik reaksiyon riski oluşabileceğini vurguluyor.

Her ne kadar doğal bir alternatif olarak öne çıksa da, bu yöntemi denemeden önce küçük bir bölgede test yapılması ve cilt tipine uygunluğu değerlendirilmesi öneriliyor.

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