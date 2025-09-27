Alzheimer’da Umut Veren İlaçlar Devrede! ‘Kesin Tedavi Henüz Yok Ama Yol Alınıyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Şahbaz, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalığına ilişkin güncel tedavi çalışmaları ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Alzheimer’ın sadece unutkanlıkla sınırlı kalmadığını belirten Dr. Şahbaz, “Bu hastalık düşünme, algılama, davranış ve günlük yaşamı etkileyen ilerleyici bir beyin bozukluğudur. Günümüzde tam bir tedavisi bulunmasa da semptomları hafifletmeye yönelik ilaçlar kullanılmaktadır” dedi.

"YENİ NESİL İLAÇLAR UMUT VAAT EDİYOR"

Son yıllarda beyinde biriken zararlı proteinleri hedef alan yeni nesil ilaçların öne çıkmaya başladığını belirten Dr. Şahbaz, “Faz 3 aşamasındaki ilaçlar, hastalığın ilerleyişini yavaşlatma potansiyeli gösteriyor. Bazıları farklı ülkelerde onay aldı ve umut verici sonuçlar ortaya koydu” diye konuştu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Alzheimer ile mücadelede yalnızca ilaçlara değil, yaşam tarzı değişikliklerine de odaklanılması gerektiğini vurgulayan Dr. Şahbaz, “Düzenli egzersiz, Akdeniz tipi beslenme, kaliteli uyku, zihinsel aktiviteler ve sosyal etkileşim, hastalığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor” dedi.

Kaynak: İHA