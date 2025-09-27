İlçe Seçim Kurulu'ndan 'Özgür Çelik' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin ardından seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul delegelerinden Elif Yıldırım’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongre sonuçlarının geçerli sayılmaması gerektiğini öne sürerek kuruldan mazbata verilmemesini talep etti.

Başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapılarak yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddia edildi.

HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK YOK

Ancak Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazın seçim iş ve işlemleriyle ilgili olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Kararda, kurulun yalnızca seçim günü işlemleri ve tutanaklara ilişkin denetim yetkisi bulunduğu belirtildi. Mahkeme kararlarının veya kongre dışı tartışmaların kurulun görev alanına girmediğine dikkat çekildi.

Kurul, başvuruda seçim sürecine dair herhangi bir usulsüzlük ya da somut delil gösterilmediğini kaydederek talebi kesin olarak reddetti. Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde bir engel kalmadı.

Kaynak: Haber Merkezi