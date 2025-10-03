ABD Başkanı Donald Trump 'Gazze Planı' İçin Süre Verip Tehdit Etti: 'Hamas'a Son Bir Şans Verilecek, Eğer Anlaşma Sağlanmazsa...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’daki iki yıllık kanlı çatışmaya son verme çabaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın son ültimatomuyla yeni bir dönemece girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, “Orta Doğu’da barış bir şekilde ya da diğer şekilde gerçekleşecek” diyerek, Hamas’ın elindeki tüm rehineleri –ölülerin cesetleri dahil– derhal serbest bırakmasını talep etti. Anlaşmanın imzalandığını belirten Trump, “Bu, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

'GELECEKTEKİ ÖLÜM TEHLİKESİNDEN KURTULMAK İÇİN...'

Trump’ın planı, 20 maddelik bir belgeyi temel alıyor ve acil ateşkes, rehinelerin İsrailli mahkûmlar karşılığında serbest bırakılması, İsrail’in Gazze’den kademeli çekilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ile uluslararası bir geçiş hükümetinin kurulmasını öngörüyor. Hamas’ın rolünün tamamen sona ereceği ve Gazze’nin yeniden inşasının “Board of Peace” adlı bir komite tarafından yönetileceği vurgulanıyor. Trump, masum Filistinlilere yönelik “Gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmak için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler” çağrısını yineledi.

TRUMP, HAMAS'A SÜRE VERDİ

Ültimatomun kritik detayı, süre sınırı. Trump, Hamas’a Pazar akşamı saat 18.00’e (Washington D.C. saatiyle, Türkiye saatiyle 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar süre verdi. “Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır” diyen Trump, önceki açıklamalarında “üç-dört gün” süresini işaret etmişti. Beyaz Saray da, Trump’ın bu sınırı belirleyeceğini doğruladı. Hamas cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi