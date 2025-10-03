Trump Tehdit Etmişti! Hamas Gazze Planına Yanıt Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’yle ilgili 20 planını bölge ülkelerinin de kabul ettiğini söyleyerek Hamas’ı tehdit etmişti. Trump, gruba anlaşmayı kabul etmesi için Washington saatiyle Pazar 18.00’e kadar süre tanıdığını belirterek "Bu son şans yapılmazsa Hamas için benzeri görülmemiş sonuçlar doğacak” ifadelerini kullanmıştı.

'MÜZAKEREYE HAZIRIZ'

Bunun üzerine Hamas cephesinden yanıt geldi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi. Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.

