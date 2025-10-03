Gazze'de Katliam Bilançosu: Ölü Sayısı 66 Bin 288'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 66 bin 288'e ulaştı. Son 24 saatte 63 kişi öldürülürken, yaralı sayısı 169 bin 165'i aştı.

Gazze'de Katliam Bilançosu: Ölü Sayısı 66 Bin 288'e Yükseldi
Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve aralıklarla devam eden saldırıları, tarihin en kanlı sayfalarından birini yazmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verileriyle toplam ölü sayısı 66 bin 288'e yükseldi. Bakanlık, son 24 saatte 63 Filistinlinin öldürüldüğünü, 227 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz altında kalan binlerce kişinin ise kurtarılmayı beklediği belirtiliyor.

Saldırıların yoğunlaştığı dönemler, bilançoyu daha da ağırlaştırdı. 19 Ocak 2024'te İsrail'in ateşkesi bozmasıyla başlayan yeni dalgada, 18 Mart'tan bu yana 13 bin 420 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 124 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail Gazze Filistin
